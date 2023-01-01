На Волині поховали 19-річного велогонщика, який загинув у Португалії

На Волині поховали 19-річного велогонщика, який загинув у Португалії
19 квітня в португальсько­му місті Фаро в ДТП загинув 19-річний Павло Кобзар, велогонщик з Ніжина. Хлопця поховали на Волині, звідки родом його мати.

Про це пише gorod.cn.uа.

Павло Кобзар - віцечемпіон України та член олімпійської збірної з вело­спорту.

Хлопець повертався з прогулянки додому, його збила машина.

Тіло до України привезли через два тижні. Спочатку літаком, потім автобусом.

Поховали хлопця на Волині, звідти родом мати, у Ніжині вона працює в дитсадку.

Батько Михайло Васильович працює заступником сектора підтримки користувачів і інженерної інфраструктури в головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві.

— У неділю, 30 квітня, сина поховали. — розповідає Михайло Кобзар, батько Павла. — Син повертався додому після вечірньої прогулянки. З другом на велосипедах каталися біля океану. Друг поїхав в один бік. Паша — в інший. За порту­гальським часом була десята вечора. Як описував подію його тренер, син їхав трасою. На перехрестя вискочив джип. Дорога була освітлена. Ударив ззаду. Павлик помер на місці.

Казали, аби доставити тіло, треба заплати­ти 10 тисяч євро?

— Тренер Вадим Набок подзвонив мені. Я поїхав до дружини на роботу. Усі були у шоку. Дівчата, колеги дружини, розмістили оголошення щодо збору грошей. Деякі почали клювати, що ми хочемо нажитися. Але ми про збір коштів дізналися наступного дня. З поверненням сина додому допомогло наше посольство. Привезли літаком до Варшави, у цинковій труні. Наймали львівське похоронна агенція. Скільки грошей треба, ніхто конкретно не знав.

25 квітня в Португалії був вихідний, національне свято. 28-го зранку тільки відправили тіло до Вар­шави. Там же, у Португалії робили бальзамування, надали труну. За це все виставили рахунок 4.5 тисячі євро. Звідти повезли до Львова. За це платили додатково тисячу євро.

Павло — велогонщик. Але був на звичайному спортивному велосипеді. Об’їздив усю Україну. Був у Туреччині, Італії. Більше 30 медалей з чемпіонатів України. Велосипед завжди подобався. У дев’ятому класі їхню групу під Броварами збила вантажівка. Декілька тижнів був у шоку. Ми вмовляли його покинути, але стояв на своєму. Повернувся до цього спорту.

У Португалії був на зборах?

— Ні, тренер запросив у теплу країну, аби син міг готуватися до змагань. Вони з ним дуже дружили. Допоміг із житлом. Поїхав у вересні минулого року.

Паша вчився в Броварах, в училищі фізичної культури. Устиг провчитися курс, факультет закри­ли, вступив до уманського вишу. Учився віддалено. Мав би стати вчителем фізкультури.

Поховали сина на Волині. Син народився в Нововолинську. Звідти родом моя дружина. Там усі родичі. Хоч живемо в Ніжині, але рідні тут у мене вже немає. На похорон приїздили його друзі з Броварів.

Причина смерті відома?

— Розтин не проводили майже тиждень. Такі закони в них, усе проходить повільніше, ніж у нас. Офіційні дані будуть готові тільки через три місяці. Потім уже почнуться судові процеси.

Будете їздити?

Ні. У Португалії доступ до реєстрів мають тільки їхні адвокати. Будемо вимагати справедливості. Але поки нам треба відійти від нашої втрати. Через три-чотири місяці будемо починати цим займатися.

Ми дуже вдячні всім, хто допоміг грошима. Надсилали гроші і з-за кордону, і з усієї України.

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Теги: Португалія, загибель, Павло Кобзар
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