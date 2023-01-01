Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 18–21 травня

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 18–21 травня
Комедія, драма, казка та концерт. Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка не перестає тішити поціновувачів мистецтва і готує для своїх глядачів та та глядачок чимало цікаво.

У рубриці «Театральний анонс» ВолиньPost розповідає про культурні заходи першими, тож не пропустіть.

Ой, що коїться в українському селі у цій виставі: красуню хочуть віддати заміж за дурника! Візьміть безпосередню участь у «Сватанні на Гончарівці» у волинському драмтеатрі 18 травня о 18:00. Усім глядачам гарантують неперевершену акторську гру та національний колорит.
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 18–21 травня

У кожного є хтось, хто зараз за кордоном. А війна ще більше сімей розлучила, які втратили, зокрема, зв’язок з рідною землею і родиною. Це – драма-інтерв'ю про українок, які виїхали на заробітки до Італії. «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» на камерній сцені розпочнеться 19 травня о 18:00.
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 18–21 травня

Він – герой однойменної української народної казки. Хлопчик надзвичайної сили, який народився від горошини та визволив власних братів і сестру з полону Змія. Казка для дітей «Котигорошко» на основній сцені театру – уже о 12:00 21 травня.
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 18–21 травня

Того ж дня, 21 травня, о 18:00 – концерт «Європейська мелодія миру». За участю артистів, балету та оркестру театру.
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 18–21 травня


Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті за посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: «Театральний анонс», театр, вистави Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 18–21 травня
Сьогодні, 13:00
У шпиталі Харкова помер Герой з Волині Зорян Франчук
Сьогодні, 12:45
Нічна атака по Україні коштувала росії мінімум 120 мільйонів доларів
Сьогодні, 12:23
На Волині п'яний водій намагався відкупитися від поліції за 1000 гривень
Сьогодні, 12:10
Завтра у Луцькому районі попрощаються із 31-річним Героєм Тарасом Михном
Сьогодні, 12:05
Схожі новини
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 13–14 травня Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 13–14 травня
09 травень, 13:00
Волинський драмтеатр анонсував прем'єру «На полі крові»: про що вистава Волинський драмтеатр анонсував прем'єру «На полі крові»: про що вистава
09 травень, 11:50
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 5–7 травня Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 5–7 травня
02 травень, 13:00
Волинський драмтеатр запрошує на прем'єрні покази феєрії Волинський драмтеатр запрошує на прем'єрні покази феєрії
26 квітень, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 18–21 травня
Сьогодні, 13:00
 0
У шпиталі Харкова помер Герой з Волині Зорян Франчук
Сьогодні, 12:45
 0
Нічна атака по Україні коштувала росії мінімум 120 мільйонів доларів
Сьогодні, 12:23
 0
На Волині п'яний водій намагався відкупитися від поліції за 1000 гривень
Сьогодні, 12:10
 0
Завтра у Луцькому районі попрощаються із 31-річним Героєм Тарасом Михном
Сьогодні, 12:05
 0
Медіа
відео
1/8