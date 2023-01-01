Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 18–21 травня
Сьогодні, 13:00
Комедія, драма, казка та концерт. Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка не перестає тішити поціновувачів мистецтва і готує для своїх глядачів та та глядачок чимало цікаво.
У рубриці «Театральний анонс» ВолиньPost розповідає про культурні заходи першими, тож не пропустіть.
Ой, що коїться в українському селі у цій виставі: красуню хочуть віддати заміж за дурника! Візьміть безпосередню участь у «Сватанні на Гончарівці» у волинському драмтеатрі 18 травня о 18:00. Усім глядачам гарантують неперевершену акторську гру та національний колорит.
У кожного є хтось, хто зараз за кордоном. А війна ще більше сімей розлучила, які втратили, зокрема, зв’язок з рідною землею і родиною. Це – драма-інтерв'ю про українок, які виїхали на заробітки до Італії. «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» на камерній сцені розпочнеться 19 травня о 18:00.
Він – герой однойменної української народної казки. Хлопчик надзвичайної сили, який народився від горошини та визволив власних братів і сестру з полону Змія. Казка для дітей «Котигорошко» на основній сцені театру – уже о 12:00 21 травня.
Того ж дня, 21 травня, о 18:00 – концерт «Європейська мелодія миру». За участю артистів, балету та оркестру театру.
Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У рубриці «Театральний анонс» ВолиньPost розповідає про культурні заходи першими, тож не пропустіть.
Ой, що коїться в українському селі у цій виставі: красуню хочуть віддати заміж за дурника! Візьміть безпосередню участь у «Сватанні на Гончарівці» у волинському драмтеатрі 18 травня о 18:00. Усім глядачам гарантують неперевершену акторську гру та національний колорит.
У кожного є хтось, хто зараз за кордоном. А війна ще більше сімей розлучила, які втратили, зокрема, зв’язок з рідною землею і родиною. Це – драма-інтерв'ю про українок, які виїхали на заробітки до Італії. «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» на камерній сцені розпочнеться 19 травня о 18:00.
Він – герой однойменної української народної казки. Хлопчик надзвичайної сили, який народився від горошини та визволив власних братів і сестру з полону Змія. Казка для дітей «Котигорошко» на основній сцені театру – уже о 12:00 21 травня.
Того ж дня, 21 травня, о 18:00 – концерт «Європейська мелодія миру». За участю артистів, балету та оркестру театру.
Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 18–21 травня
Сьогодні, 13:00
У шпиталі Харкова помер Герой з Волині Зорян Франчук
Сьогодні, 12:45
Медіа