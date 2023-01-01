Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 18–21 травня

Комедія, драма, казка та концерт. Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка не перестає тішити поціновувачів мистецтва і готує для своїх глядачів та та глядачок чимало цікаво.У рубриці «Театральний анонс»розповідає про культурні заходи першими, тож не пропустіть.Ой, що коїться в українському селі у цій виставі: красуню хочуть віддати заміж за дурника! Візьміть безпосередню участь уу волинському драмтеатріо 18:00. Усім глядачам гарантують неперевершену акторську гру та національний колорит.У кожного є хтось, хто зараз за кордоном. А війна ще більше сімей розлучила, які втратили, зокрема, зв’язок з рідною землею і родиною. Це – драма-інтерв'ю про українок, які виїхали на заробітки до Італії.на камерній сцені розпочнетьсяо 18:00.Він – герой однойменної української народної казки. Хлопчик надзвичайної сили, який народився від горошини та визволив власних братів і сестру з полону Змія. Казка для дітейна основній сцені театру – уже о 12:00Того ж дня,, о 18:00 – концерт. За участю артистів, балету та оркестру театру.