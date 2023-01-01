У шпиталі Харкова помер Герой з Волині Зорян Франчук

У шпиталі Харкова помер Герой з Волині Зорян Франчук
У шпиталі Харкова 12 травня помер захисник з Литовезької громади Володимирського району Зорян Франчук, 1978 року народження.

Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.

Військовий проживав у селі Мовники.

"Зустрічаємо нашого Героя завтра, 17 травня, о 10:00 на в’їзді у Нововолинськ. Кортеж проводимо на вул. Левка Лук’яненка, 1а (колишня Маяковського). Звідти похоронна процесія вирушить до храму Кирила та Мефодія (біля ліцею №2). Прощання розпочнеться об 11:00", - йдеться в дописі.

Чин погребіння відбудеться у селі Мовники Литовезької громади.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: війна, Росія, Україна
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