У шпиталі Харкова помер Герой з Волині Зорян Франчук
Сьогодні, 12:45
У шпиталі Харкова 12 травня помер захисник з Литовезької громади Володимирського району Зорян Франчук, 1978 року народження.
Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
Військовий проживав у селі Мовники.
"Зустрічаємо нашого Героя завтра, 17 травня, о 10:00 на в’їзді у Нововолинськ. Кортеж проводимо на вул. Левка Лук’яненка, 1а (колишня Маяковського). Звідти похоронна процесія вирушить до храму Кирила та Мефодія (біля ліцею №2). Прощання розпочнеться об 11:00", - йдеться в дописі.
Чин погребіння відбудеться у селі Мовники Литовезької громади.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
Військовий проживав у селі Мовники.
"Зустрічаємо нашого Героя завтра, 17 травня, о 10:00 на в’їзді у Нововолинськ. Кортеж проводимо на вул. Левка Лук’яненка, 1а (колишня Маяковського). Звідти похоронна процесія вирушить до храму Кирила та Мефодія (біля ліцею №2). Прощання розпочнеться об 11:00", - йдеться в дописі.
Чин погребіння відбудеться у селі Мовники Литовезької громади.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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