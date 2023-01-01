У шпиталі Харкова помер Герой з Волині Зорян Франчук

Зорян Франчук, 1978 року народження.



Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.



Військовий проживав у селі Мовники.



"Зустрічаємо нашого Героя завтра, 17 травня, о 10:00 на в’їзді у Нововолинськ. Кортеж проводимо на вул. Левка Лук’яненка, 1а (колишня Маяковського). Звідти похоронна процесія вирушить до храму Кирила та Мефодія (біля ліцею №2). Прощання розпочнеться об 11:00", - йдеться в дописі.



Чин погребіння відбудеться у селі Мовники Литовезької громади.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У шпиталі Харкова 12 травня помер захисник з Литовезької громади Володимирського району, 1978 року народження.Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.Військовий проживав у селі Мовники."Зустрічаємо нашого Героя завтра, 17 травня, о 10:00 на в’їзді у Нововолинськ. Кортеж проводимо на вул. Левка Лук’яненка, 1а (колишня Маяковського). Звідти похоронна процесія вирушить до храму Кирила та Мефодія (біля ліцею №2). Прощання розпочнеться об 11:00", - йдеться в дописі.Чин погребіння відбудеться у селі Мовники Литовезької громади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію