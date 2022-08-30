На Волині п'яний водій намагався відкупитися від поліції за 1000 гривень
Сьогодні, 12:10
У Ковелі нетверезий водій намагався відкупитися від поліції.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 15 травня, по вулиці Олени Пчілки у Ковелі наряд поліції за порушення правил дорожнього руху зупинив автомобіль BMW під керуванням 55-річного жителя району.
Під час складання адміністративних матеріалі на правопорушника, поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти освідування.
Після цього чоловік надав правоохоронцям хабара у сумі понад 1 тис. грн, які поклав на сидіння службового авто.
На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група, факт надання неправомірної вигоди зафіксували, гроші вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Санкція статті передбачає, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 15 травня, по вулиці Олени Пчілки у Ковелі наряд поліції за порушення правил дорожнього руху зупинив автомобіль BMW під керуванням 55-річного жителя району.
Під час складання адміністративних матеріалі на правопорушника, поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти освідування.
Після цього чоловік надав правоохоронцям хабара у сумі понад 1 тис. грн, які поклав на сидіння службового авто.
На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група, факт надання неправомірної вигоди зафіксували, гроші вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Санкція статті передбачає, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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