На Волині п'яний водій намагався відкупитися від поліції за 1000 гривень

На Волині п'яний водій намагався відкупитися від поліції за 1000 гривень
У Ковелі нетверезий водій намагався відкупитися від поліції.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 15 травня, по вулиці Олени Пчілки у Ковелі наряд поліції за порушення правил дорожнього руху зупинив автомобіль BMW під керуванням 55-річного жителя району.

Під час складання адміністративних матеріалі на правопорушника, поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти освідування.

Після цього чоловік надав правоохоронцям хабара у сумі понад 1 тис. грн, які поклав на сидіння службового авто.

На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група, факт надання неправомірної вигоди зафіксували, гроші вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Санкція статті передбачає, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі.




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Теги: Волинь, Ковель, поліція, хабар, водій
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