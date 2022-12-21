Волинянин убив людину та втік за кордон: його затримали у Польщі
Сьогодні, 11:53
Правоохоронці затримали у Польщі волинянина за скоєння особливо тяжкого злочину.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік у вересні 2021 року у Володимирі вчинив умисне вбивство та втік за кордон. Поліцейські оголосили його в розшук та проводили пошуки.
Затримання правопорушника, який скоїв особливо тяжкий злочин, стало можливим завдяки співпраці кримінальної поліції Волині, сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП та колег-правоохоронців із Республіки Польща.
Протягом 2023 року затримано та здійснено екстрадицію двох громадян України, які розшукувались поліцією.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік у вересні 2021 року у Володимирі вчинив умисне вбивство та втік за кордон. Поліцейські оголосили його в розшук та проводили пошуки.
Затримання правопорушника, який скоїв особливо тяжкий злочин, стало можливим завдяки співпраці кримінальної поліції Волині, сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП та колег-правоохоронців із Республіки Польща.
Протягом 2023 року затримано та здійснено екстрадицію двох громадян України, які розшукувались поліцією.
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Волинянин убив людину та втік за кордон: його затримали у Польщі
Сьогодні, 11:53
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