На Волині орендар повернув громаді земельну ділянку вартістю понад 60 мільйонів

На Волині орендар повернув громаді земельну ділянку вартістю понад 60 мільйонів
За втручання прокуратури недобросовісний орендар повернув Ратнівській громаді земельну ділянку вартістю понад 60 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Господарський суд Волинської області задовольнив позов Ковельської окружної прокуратури в особі Ратнівської селищної ради, розірвав договір оренди та зобов’язав суб’єкт господарювання повернути громаді земельну ділянку площею понад 4,4 га й вартістю більше 60 мільйонів гривень.

Прокурори з'ясували, що, орендуючи із 2018 року ділянку для обслуговування комплексу із видобутку сапропелю та виробництва органічних добрив у селі Броди Ковельського району, підприємство систематично не сплачувало за неї орендної плати.

Окрім того, у грудні 2022 року Волинський окружний адміністративний суд анулював виданий суб'єкту господарювання спеціальний дозвіл на користування надрами.

За втручання прокурорів земельну ділянку повернули громаді.

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Теги: Волинь, орендар, громада, прокуратура
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