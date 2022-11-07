На Волині орендар повернув громаді земельну ділянку вартістю понад 60 мільйонів

За втручання прокуратури недобросовісний орендар повернув Ратнівській громаді земельну ділянку вартістю понад 60 мільйонів гривень.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Господарський суд Волинської області задовольнив позов Ковельської окружної прокуратури в особі Ратнівської селищної ради, розірвав договір оренди та зобов’язав суб’єкт господарювання повернути громаді земельну ділянку площею понад 4,4 га й вартістю більше 60 мільйонів гривень.Прокурори з'ясували, що, орендуючи із 2018 року ділянку для обслуговування комплексу із видобутку сапропелю та виробництва органічних добрив у селі Броди Ковельського району, підприємство систематично не сплачувало за неї орендної плати.Окрім того, у грудні 2022 року Волинський окружний адміністративний суд анулював виданий суб'єкту господарювання спеціальний дозвіл на користування надрами.За втручання прокурорів земельну ділянку повернули громаді.