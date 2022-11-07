На Волині орендар повернув громаді земельну ділянку вартістю понад 60 мільйонів
Сьогодні, 11:30
За втручання прокуратури недобросовісний орендар повернув Ратнівській громаді земельну ділянку вартістю понад 60 мільйонів гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Господарський суд Волинської області задовольнив позов Ковельської окружної прокуратури в особі Ратнівської селищної ради, розірвав договір оренди та зобов’язав суб’єкт господарювання повернути громаді земельну ділянку площею понад 4,4 га й вартістю більше 60 мільйонів гривень.
Прокурори з'ясували, що, орендуючи із 2018 року ділянку для обслуговування комплексу із видобутку сапропелю та виробництва органічних добрив у селі Броди Ковельського району, підприємство систематично не сплачувало за неї орендної плати.
Окрім того, у грудні 2022 року Волинський окружний адміністративний суд анулював виданий суб'єкту господарювання спеціальний дозвіл на користування надрами.
За втручання прокурорів земельну ділянку повернули громаді.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Господарський суд Волинської області задовольнив позов Ковельської окружної прокуратури в особі Ратнівської селищної ради, розірвав договір оренди та зобов’язав суб’єкт господарювання повернути громаді земельну ділянку площею понад 4,4 га й вартістю більше 60 мільйонів гривень.
Прокурори з'ясували, що, орендуючи із 2018 року ділянку для обслуговування комплексу із видобутку сапропелю та виробництва органічних добрив у селі Броди Ковельського району, підприємство систематично не сплачувало за неї орендної плати.
Окрім того, у грудні 2022 року Волинський окружний адміністративний суд анулював виданий суб'єкту господарювання спеціальний дозвіл на користування надрами.
За втручання прокурорів земельну ділянку повернули громаді.
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