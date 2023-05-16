Нічна атака по Україні коштувала росії мінімум 120 мільйонів доларів

Нічна атака по Україні коштувала росії мінімум 120 мільйонів доларів
У ніч на 16 травня росія витратила на чергову масовану атаку по Україні щонаймеше 119,08 млн доларів.

Про це свідчать розрахунки ЕП за даними Командування повітряних сил.

Уночі ворог випустив по Україні:

6 ракет аеробалістиних ракет "Кинджал";

9 крилатих ракет "Калібр";

3 балістичні/зенітні ракети (тип уточнюється);

6 ударних БПЛА Shahed-136/131;

3 БПЛА "Орлан", SuperCam.

За даними Forbes, ракета "Калібр" коштує 6,5 млн дол, тобто загальна вартість випущених снарядів вночі становить 58,5 млн дол.

Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн дол і вище, загальна вартість 6 пусків - 60 млн дол.

Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис дол до 50 тис дол за одиницю. В середньому, 6 таких БпЛА коштували 280 тис дол.

Російський безпілотник "Орлан-10" коштує, за оцінкою Генштабу, 100 тис дол. Даних щодо ціни безпілотника SuperCam у відкритих джерелах немає, тому припустимо, що вона близька до ціни БПЛА "Орлан-10". Відтак, 3 дрони коштували 300 тис дол.

Отже, загалом ракети та безпілотники, випущені по Україні у ніч на 18 травня коштували 119,08 млн дол.

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Теги: Росія, Україна, війна
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