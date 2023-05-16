Нічна атака по Україні коштувала росії мінімум 120 мільйонів доларів





Про це свідчать розрахунки



Уночі ворог випустив по Україні:



6 ракет аеробалістиних ракет "Кинджал";



9 крилатих ракет "Калібр";



3 балістичні/зенітні ракети (тип уточнюється);



6 ударних БПЛА Shahed-136/131;



3 БПЛА "Орлан", SuperCam.



За даними Forbes, ракета "Калібр" коштує 6,5 млн дол, тобто загальна вартість випущених снарядів вночі становить 58,5 млн дол.



Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн дол і вище, загальна вартість 6 пусків - 60 млн дол.



Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис дол до 50 тис дол за одиницю. В середньому, 6 таких БпЛА коштували 280 тис дол.



Російський безпілотник "Орлан-10" коштує, за оцінкою Генштабу, 100 тис дол. Даних щодо ціни безпілотника SuperCam у відкритих джерелах немає, тому припустимо, що вона близька до ціни БПЛА "Орлан-10". Відтак, 3 дрони коштували 300 тис дол.



Отже, загалом ракети та безпілотники, випущені по Україні у ніч на 18 травня коштували 119,08 млн дол.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 16 травня росія витратила на чергову масовану атаку по Україні щонаймеше 119,08 млн доларів.Про це свідчать розрахунки ЕП за даними Командування повітряних сил.6 ракет аеробалістиних ракет "Кинджал";9 крилатих ракет "Калібр";3 балістичні/зенітні ракети (тип уточнюється);6 ударних БПЛА Shahed-136/131;3 БПЛА "Орлан", SuperCam.За даними Forbes, ракета "Калібр" коштує 6,5 млн дол, тобто загальна вартість випущених снарядів вночі становить 58,5 млн дол.Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн дол і вище, загальна вартість 6 пусків - 60 млн дол.Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис дол до 50 тис дол за одиницю. В середньому, 6 таких БпЛА коштували 280 тис дол.Російський безпілотник "Орлан-10" коштує, за оцінкою Генштабу, 100 тис дол. Даних щодо ціни безпілотника SuperCam у відкритих джерелах немає, тому припустимо, що вона близька до ціни БПЛА "Орлан-10". Відтак, 3 дрони коштували 300 тис дол.Отже, загалом ракети та безпілотники, випущені по Україні у ніч на 18 травня коштували 119,08 млн дол.

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