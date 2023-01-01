Нічна атака росіян: ППО збила усі 18 ракет та низку дронів, зокрема − 6 «Кинджалів»





Про це Валерій Залужний.



"Близько 03:30 16 травня російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.



З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").



Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України", - йдеться в повідомленні.



Крім того, як зазначив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук, у ніч на 16 травня росіяни атакували Україну ударними дронами типу "Shahed-136/131", а також проводили повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10", "SuperCum".



Ці ворожі цілі також усі знищили.



Він додав, що тактична авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по позиціях окупантів. Зокрема, упродовж доби 15 травня та на початок доби 16 травня захисники здійснили понад 20 групових авіаударів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вночі 16 травня атакувала Україну 18 ракетами різних типів та низкою безпілотників "Шахед". Усі ворожі цілі ЗСУ збили.Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України"Близько 03:30 16 травня російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України", - йдеться в повідомленні.Крім того, як зазначив командувач Повітряних Сил ЗСУ, у ніч на 16 травня росіяни атакували Україну ударними дронами типу "Shahed-136/131", а також проводили повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10", "SuperCum".Ці ворожі цілі також усі знищили.Він додав, що тактична авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по позиціях окупантів. Зокрема, упродовж доби 15 травня та на початок доби 16 травня захисники здійснили понад 20 групових авіаударів.

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