У Луцьку керманича, який неодноразово їздив без прав, оштрафували на понад 40 тисяч гривень

У Луцьку керманича, який неодноразово їздив без прав, оштрафували на понад 40 тисяч гривень
В обласному центрі Волині водія Mercedes, якого неодноразово ловили за кермом без прав, оштрафували на понад 40 тисяч гривень та на п’ять років позбавили прав.

Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, передає ІА Волинські новини.

З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що 20 лютого водій Mersedes-Benz Е-320 Андрій К. рухався вулицею Рівненською у селі Струмівка, не маючи права керування транспортними засобами. Відповідне правопорушення він вчинив повторно протягом року.

Правопорушник не з’явився на чотири судові засідання, тому суд розглядав справу без нього. Представники Феміди дійшли висновку, що докази підтвердили вину Андрія К. у правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 126 КУпАП.

Суд оштрафував керманича на 40 тисяч 800 гривень та на п’ять років позбавив його права керувати транспортними засобами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, права, штраф, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, кому цьогоріч збільшать пенсію
Сьогодні, 08:18
У Луцьку керманича, який неодноразово їздив без прав, оштрафували на понад 40 тисяч гривень
Сьогодні, 07:07
Волинь – у лідерах за кількістю висадженого лісу
Сьогодні, 06:00
ППО Білорусі перевели у підвищену боєздатність: що відомо
Сьогодні, 04:47
Волинські тероборонівці знищили на Сході ворожий танк. ВІДЕО
Сьогодні, 03:13
Схожі новини
У Луцьку шахрайка здала військовому чужу квартиру і заплатила 34 тисячі гривень штрафу У Луцьку шахрайка здала військовому чужу квартиру і заплатила 34 тисячі гривень штрафу
14 січень, 11:34
Луцький суд призначив 51 тисячу штрафу мотоциклісту за п'яну ДТП Луцький суд призначив 51 тисячу штрафу мотоциклісту за п'яну ДТП
04 лютий, 2022, 17:43
Купив у фейсбуці права: водій з Луцька відбувся умовним покаранням Купив у фейсбуці права: водій з Луцька відбувся умовним покаранням
25 січень, 2022, 17:51
На Волині домашній тиран, який знущався з вагітної дружини, отримав 170 гривень штрафу На Волині домашній тиран, який знущався з вагітної дружини, отримав 170 гривень штрафу
08 листопад, 2021, 03:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, кому цьогоріч збільшать пенсію
Сьогодні, 08:18
 0
У Луцьку керманича, який неодноразово їздив без прав, оштрафували на понад 40 тисяч гривень
Сьогодні, 07:07
 0
Волинь – у лідерах за кількістю висадженого лісу
Сьогодні, 06:00
 0
ППО Білорусі перевели у підвищену боєздатність: що відомо
Сьогодні, 04:47
 0
Волинські тероборонівці знищили на Сході ворожий танк. ВІДЕО
Сьогодні, 03:13
 0
Медіа
відео
1/8