У Луцьку керманича, який неодноразово їздив без прав, оштрафували на понад 40 тисяч гривень





Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, передає

З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що 20 лютого водій Mersedes-Benz Е-320 Андрій К. рухався вулицею Рівненською у селі Струмівка, не маючи права керування транспортними засобами. Відповідне правопорушення він вчинив повторно протягом року.



Правопорушник не з’явився на чотири судові засідання, тому суд розглядав справу без нього. Представники Феміди дійшли висновку, що докази підтвердили вину Андрія К. у правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 126 КУпАП.



Суд оштрафував керманича на 40 тисяч 800 гривень та на п’ять років позбавив його права керувати транспортними засобами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині водія Mercedes, якого неодноразово ловили за кермом без прав, оштрафували на понад 40 тисяч гривень та на п’ять років позбавили прав.Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, передає ІА Волинські новини.

З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що 20 лютого водій Mersedes-Benz Е-320. рухався вулицею Рівненською у селі Струмівка, не маючи права керування транспортними засобами. Відповідне правопорушення він вчинив повторно протягом року.Правопорушник не з’явився на чотири судові засідання, тому суд розглядав справу без нього. Представники Феміди дійшли висновку, що докази підтвердили вину Андрія К. у правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 126 КУпАП.Суд оштрафував керманича на 40 тисяч 800 гривень та на п’ять років позбавив його права керувати транспортними засобами.

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