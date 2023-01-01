ППО Білорусі перевели у підвищену боєздатність: що відомо





Про це повідомляє моніторингова група



Відомо, що вчора, 15 травня, білоруський диктатор олександр лукашенко відвідав 1072-й центральний командний пункт Військово-повітряних сил та військ ППО. У ході свого візиту він заявив, що після ліквідації російської авіації у Брянській області 13 травня білоруські війська були переведені в підвищений ступінь бойової готовності.



Своєю чергою, командувач ВПС та військами ППО Білорусі Андрій Лук'янович заявив, що чергові сили несуть чергування у посиленому режимі.



"Наразі залучаються додаткові сили та кошти. У нас щодня заступають на бойове чергування з протиповітряної оборони від 750 до 1000 осіб. Чергові сили після інцидентів у РФ були приведені до бойової готовності номер один", - сказав він.



Також повідомлялося, що у посиленому режимі охороняються всі аеродроми та деякі об'єкти радіотехнічних та зенітних ракетних військ.



Однак, якщо вірити заяві Лук'яновича, яку він зробив раніше, то насправді не було ніякого посилення.



Наприклад, 31 березня він повідомляв, що "війська несуть посилене бойове чергування, і, я думаю, в такому режимі ми працюватимемо ще довго". Також на початку квітня Лук'янович заявив, що "більше тисячі людей щодня заступає на бойове чергування, щоб забезпечити мирне небо над нашою країною".



Таким чином, якщо вірити словам Лук'яновича, війська ППО посилено несли бойове чергування щонайменше ще у березні року. А озвучена сьогодні кількість військовослужбовців, які заступають на бойове чергування протиповітряної оборони, не змінилася.



Таким чином, війська ППО Білорусі несли посилене бойове чергування і до збиття російських літаків та гелікоптерів у Брянській області. Також зазначається, що після інциденту з літаком А-50 на аеродромі "Мачулищі" справді було посилено охорону аеродромів. Зокрема, 14 травня, на аеродромі "Лунинець" пройшла чергова ротація вертольота Мі-8, який з недавнього часу перебуває там на постійній основі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війська протиповітряної оборони Білорусі перевели у підвищений ступінь бойової готовності. Однак про посилене несення бойового чергування повідомлялося ще кілька місяців тому.Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" Відомо, що вчора, 15 травня, білоруський диктаторвідвідав 1072-й центральний командний пункт Військово-повітряних сил та військ ППО. У ході свого візиту він заявив, що після ліквідації російської авіації у Брянській області 13 травня білоруські війська були переведені в підвищений ступінь бойової готовності.Своєю чергою, командувач ВПС та військами ППО Білорусізаявив, що чергові сили несуть чергування у посиленому режимі."Наразі залучаються додаткові сили та кошти. У нас щодня заступають на бойове чергування з протиповітряної оборони від 750 до 1000 осіб. Чергові сили після інцидентів у РФ були приведені до бойової готовності номер один", - сказав він.Також повідомлялося, що у посиленому режимі охороняються всі аеродроми та деякі об'єкти радіотехнічних та зенітних ракетних військ.Однак, якщо вірити заяві Лук'яновича, яку він зробив раніше, то насправді не було ніякого посилення.Наприклад, 31 березня він повідомляв, що "війська несуть посилене бойове чергування, і, я думаю, в такому режимі ми працюватимемо ще довго". Також на початку квітня Лук'янович заявив, що "більше тисячі людей щодня заступає на бойове чергування, щоб забезпечити мирне небо над нашою країною".Таким чином, якщо вірити словам Лук'яновича, війська ППО посилено несли бойове чергування щонайменше ще у березні року. А озвучена сьогодні кількість військовослужбовців, які заступають на бойове чергування протиповітряної оборони, не змінилася.Таким чином, війська ППО Білорусі несли посилене бойове чергування і до збиття російських літаків та гелікоптерів у Брянській області. Також зазначається, що після інциденту з літаком А-50 на аеродромі "Мачулищі" справді було посилено охорону аеродромів. Зокрема, 14 травня, на аеродромі "Лунинець" пройшла чергова ротація вертольота Мі-8, який з недавнього часу перебуває там на постійній основі.

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