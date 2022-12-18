Що думають лучани про виступ України на Євробаченні-2023. ОПИТУВАННЯ

Що думають лучани про виступ України на Євробаченні-2023. ОПИТУВАННЯ
У суботу, 13 травня, у Ліверпулі відбувся гранд-фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2023».

Переможницею Євробачення-2023 стала представниця Швеції, співачка Loreen з піснею «Tattoo». Представники України, гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel посів шосте місце.

Журналісти телеканалу «Конкурент TV» дізнались, чи слідкували вони за подіями навколо пісенного конкурсу та чи сподобався їм виступ української групи TVORCHI.

Детальніше – у відео:


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Теги: Євробачення, Луцьк, опитування, TVORCHI
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