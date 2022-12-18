Що думають лучани про виступ України на Євробаченні-2023. ОПИТУВАННЯ
Сьогодні, 02:02
У суботу, 13 травня, у Ліверпулі відбувся гранд-фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2023».
Переможницею Євробачення-2023 стала представниця Швеції, співачка Loreen з піснею «Tattoo». Представники України, гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel посів шосте місце.
Журналісти телеканалу «Конкурент TV» дізнались, чи слідкували вони за подіями навколо пісенного конкурсу та чи сподобався їм виступ української групи TVORCHI.
Детальніше – у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Переможницею Євробачення-2023 стала представниця Швеції, співачка Loreen з піснею «Tattoo». Представники України, гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel посів шосте місце.
Журналісти телеканалу «Конкурент TV» дізнались, чи слідкували вони за подіями навколо пісенного конкурсу та чи сподобався їм виступ української групи TVORCHI.
Детальніше – у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Що думають лучани про виступ України на Євробаченні-2023. ОПИТУВАННЯ
Сьогодні, 02:02
16 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 15 травня
15 травень, 23:23
У селі Луцького району зникло світло: коли з'явиться
15 травень, 22:30
Медіа