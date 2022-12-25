НАБУ схопило голову Верховного Суду Князєва на хабарі у 3 млн доларів

Всеволода Князєва при отриманні хабара.



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Національне антикорупційне бюро й Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували отримання хабара у близько 3 мільйони доларів головою Верховного Суду.

Тривають слідчі дії.



НАБУ підтвердило, що викрито "масштабну корупцію у Верховному Суді", а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ.



Деталі у бюро пообіцяли надати згодом, але вже показали фото грошей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Антикорупційні органи затримали голову Верховного Суду Українипри отриманні хабара.Про це пише "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах, НАБУ і САП.Національне антикорупційне бюро й Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували отримання хабара у близько 3 мільйони доларів головою Верховного Суду.Тривають слідчі дії.НАБУ підтвердило, що викрито "масштабну корупцію у Верховному Суді", а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ.Деталі у бюро пообіцяли надати згодом, але вже показали фото грошей.

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