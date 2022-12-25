НАБУ схопило голову Верховного Суду Князєва на хабарі у 3 млн доларів
Сьогодні, 01:01
Антикорупційні органи затримали голову Верховного Суду України Всеволода Князєва при отриманні хабара.
Про це пише "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах, НАБУ і САП.
Національне антикорупційне бюро й Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували отримання хабара у близько 3 мільйони доларів головою Верховного Суду.
Тривають слідчі дії.
НАБУ підтвердило, що викрито "масштабну корупцію у Верховному Суді", а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ.
Деталі у бюро пообіцяли надати згодом, але вже показали фото грошей.
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Про це пише "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах, НАБУ і САП.
Національне антикорупційне бюро й Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували отримання хабара у близько 3 мільйони доларів головою Верховного Суду.
Тривають слідчі дії.
НАБУ підтвердило, що викрито "масштабну корупцію у Верховному Суді", а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ.
Деталі у бюро пообіцяли надати згодом, але вже показали фото грошей.
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Коментарі 1
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