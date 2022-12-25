НАБУ схопило голову Верховного Суду Князєва на хабарі у 3 млн доларів

НАБУ схопило голову Верховного Суду Князєва на хабарі у 3 млн доларів
Антикорупційні органи затримали голову Верховного Суду України Всеволода Князєва при отриманні хабара.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах, НАБУ і САП.

Національне антикорупційне бюро й Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували отримання хабара у близько 3 мільйони доларів головою Верховного Суду.
Тривають слідчі дії.

НАБУ підтвердило, що викрито "масштабну корупцію у Верховному Суді", а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ.

Деталі у бюро пообіцяли надати згодом, але вже показали фото грошей.

НАБУ схопило голову Верховного Суду Князєва на хабарі у 3 млн доларів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Всеволод Князєва, суд, корупція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Журнашлюху посадили на хуй
Відповісти
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що думають лучани про виступ України на Євробаченні-2023. ОПИТУВАННЯ
Сьогодні, 02:02
НАБУ схопило голову Верховного Суду Князєва на хабарі у 3 млн доларів
Сьогодні, 01:01
16 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 15 травня
15 травень, 23:23
У селі Луцького району зникло світло: коли з'явиться
15 травень, 22:30
Схожі новини
Директорку ліцею у Луцькому районі покарали за корупцію Директорку ліцею у Луцькому районі покарали за корупцію
12 травень, 18:00
Директорка закладу освіти на Волині прийняла на роботу своїх родичів і виписувала їм премії Директорка закладу освіти на Волині прийняла на роботу своїх родичів і виписувала їм премії
05 квітень, 12:20
На Волині за корупцію судили керівника медзакладу На Волині за корупцію судили керівника медзакладу
25 грудень, 2022, 20:22
Двох керівниць навчально-реабілітаційного центру на Волині покарали за корупцію Двох керівниць навчально-реабілітаційного центру на Волині покарали за корупцію
29 березень, 2021, 15:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що думають лучани про виступ України на Євробаченні-2023. ОПИТУВАННЯ
Сьогодні, 02:02
 0
НАБУ схопило голову Верховного Суду Князєва на хабарі у 3 млн доларів
Сьогодні, 01:01
 0
16 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 15 травня
15 травень, 23:23
 0
У селі Луцького району зникло світло: коли з'явиться
15 травень, 22:30
 0
Медіа
відео
1/8