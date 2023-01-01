16 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 16 травня, віряни вшановують пам'ять мучеників Тимофія і Маври.Окрім того, цього дня іменини святкуютьта. Вітаємо усіх їх зі святом! Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.16 травня 1919 року до Луцька увійшли польські війська. Ліквідація польськими силами Північного фронту змусила уряд УНР та Директорію спішно евакуюватись із Радивилова на терени ЗОУНР – до Красного, поступно до Золочева, потім Тернополя.Вже 18 травня до командування польської армії відправлена військова місія УНР, очолювана підполковником Левчуком з пропозицією про припинення бойових дій та укладення перемир'я.