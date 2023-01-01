У селі Луцького району зникло світло: коли з'явиться
Сьогодні, 22:30
У понеділок, 15 травня, через аварію зникло світло у селі Боратин Луцького району.
Про це виданню ВСН повідомили мешканці села.
Електропостачання зникло близько 20 години.
За повідомленням диспетчера «Волиньобленерго», у Боратині немає світла через аварійну ситуацію. Електропостачання обіцяють відновити до 13-ої години 16 травня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це виданню ВСН повідомили мешканці села.
Електропостачання зникло близько 20 години.
За повідомленням диспетчера «Волиньобленерго», у Боратині немає світла через аварійну ситуацію. Електропостачання обіцяють відновити до 13-ої години 16 травня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 15 травня
Сьогодні, 23:23
У селі Луцького району зникло світло: коли з'явиться
Сьогодні, 22:30
Іспити для отримання водійських прав стануть більше суворими: в МВС анонсували зміни
Сьогодні, 20:36
Медіа