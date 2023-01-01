У селі Луцького району зникло світло: коли з'явиться





Про це виданню



Електропостачання зникло близько 20 години.



За повідомленням диспетчера «Волиньобленерго», у Боратині немає світла через аварійну ситуацію. Електропостачання обіцяють відновити до 13-ої години 16 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 15 травня, через аварію зникло світло у селі Боратин Луцького району.Про це виданню ВСН повідомили мешканці села.Електропостачання зникло близько 20 години.За повідомленням диспетчера «Волиньобленерго», у Боратині немає світла через аварійну ситуацію. Електропостачання обіцяють відновити до 13-ої години 16 травня.

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