У селі Луцького району зникло світло: коли з'явиться

У селі Луцького району зникло світло: коли з'явиться
У понеділок, 15 травня, через аварію зникло світло у селі Боратин Луцького району.

Про це виданню ВСН повідомили мешканці села.

Електропостачання зникло близько 20 години.

За повідомленням диспетчера «Волиньобленерго», у Боратині немає світла через аварійну ситуацію. Електропостачання обіцяють відновити до 13-ої години 16 травня.

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Теги: світло, Боратин
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