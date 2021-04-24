У поліції прокоментували заяву голови Луцької райради щодо погроз

Олександр Омельчук, який виїхав за кордон, не писав.



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Зі слів інспекторки поліції області Марини Балдич, жодних звернень, зокрема, про погрози, від Олександра Омельчука до правоохоронців не надходило.



Наразі поліція розслідує кримінальне провадження щодо службових осіб Луцької райради. Йдеться про привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Сума збитків сягає близько 350 тисяч гривень. Імена фігурантів справи поки не розкривають.



Політолог Антон Бугайчук ситуацію зі звільненням голови райради вважає не прозорою, бо Омельчук у своїй заяві не назвав прізвищ.



«Не зрозуміло взагалі про що говорить голова Луцької районної ради. Ти законно перебуваєш на посаді, ти повинен вести діяльність законно і прозоро. Зважаючи на те, що він не називає, хто на нього тисне, то, скоріше за все, реальних якихось погроз і не було», – каже політолог.







Нагадаємо,



У Луцькій райраді Олександра Омельчука скласти повноваження голови. Наразі триває робота над організацією позачергової сесії для переобрання нового очільника структури.

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