Тихановська закликала опозицію готуватись на випадок смерті лукашенка

Світлана Тихановська на тлі чуток про стан здоров’я самопроголошеного президента александра лукашенка закликала готуватись "до будь-якого сценарію".



Відповідну заяву Тихановська опублікувала у Twitter, повідомляє



"Про стан здоров'я диктатора лукашенка ходить багато чуток. Для нас це означає лише одне: ми повинні бути добре підготовлені до будь-якого сценарію. Щоб повернути Білорусь на шлях демократії і не допустити втручання росії", – заявила білоруська опозиціонерка.



Вона також закликала міжнародне співтовариство "діяти на випередження й швидко".



There are many rumors about the dictator Lukashenka's health. For us, it means only one thing: we should be well prepared for every scenario. To turn Belarus on the path to democracy & to prevent Russia from interfering. We need the international community to be proactive & fast. pic.twitter.com/qfnsnPYBMZ — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 15, 2023



Нагадаємо, про стан білоруського лідера чи про місце, де він зараз перебуває, тривалий час нічого не було відомо. З моменту урочистих заходів 9 травня в москві та Мінську



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лідерка об’єднаної опозиції Білорусіна тлі чуток про стан здоров’я самопроголошеного президента александра лукашенка закликала готуватись "до будь-якого сценарію".Відповідну заяву Тихановська опублікувала у Twitter, повідомляє "Європейська правда" "Про стан здоров'я диктатора лукашенка ходить багато чуток. Для нас це означає лише одне: ми повинні бути добре підготовлені до будь-якого сценарію. Щоб повернути Білорусь на шлях демократії і не допустити втручання росії", – заявила білоруська опозиціонерка.Вона також закликала міжнародне співтовариство "діяти на випередження й швидко".Нагадаємо, про стан білоруського лідера чи про місце, де він зараз перебуває, тривалий час нічого не було відомо. З моменту урочистих заходів 9 травня в москві та Мінську лукашенко не з'являвся в публічному полі , жодних заходів за його особистої участі не проводили.

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