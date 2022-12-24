Тихановська закликала опозицію готуватись на випадок смерті лукашенка

Тихановська закликала опозицію готуватись на випадок смерті лукашенка
Лідерка об’єднаної опозиції Білорусі Світлана Тихановська на тлі чуток про стан здоров’я самопроголошеного президента александра лукашенка закликала готуватись "до будь-якого сценарію".

Відповідну заяву Тихановська опублікувала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Про стан здоров'я диктатора лукашенка ходить багато чуток. Для нас це означає лише одне: ми повинні бути добре підготовлені до будь-якого сценарію. Щоб повернути Білорусь на шлях демократії і не допустити втручання росії", – заявила білоруська опозиціонерка.

Вона також закликала міжнародне співтовариство "діяти на випередження й швидко".



Нагадаємо, про стан білоруського лідера чи про місце, де він зараз перебуває, тривалий час нічого не було відомо. З моменту урочистих заходів 9 травня в москві та Мінську лукашенко не з'являвся в публічному полі, жодних заходів за його особистої участі не проводили.

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Теги: лукашенко, Білорусь, війна, Тихановська
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