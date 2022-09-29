Іспити для отримання водійських прав стануть більше суворими: в МВС анонсували зміни





Йдеться про відеонагляд та звукозапис під час складання теоретичної та практичної частини іспиту, пише



Як повідомив під час прес-конференції заступник начальника Центру з питань впровадження цифрових інновацій Головного сервісного центру МВС Олександр Погорілий, у відомстві хочуть хочуть створити для людей такі прозорі умови, аби "отримати посвідчення водія можливо було тільки виключно, коли ти маєш знання і відповідні навички"."Всі інші варіанти, щоб не мали місце, скажімо так", - додав він.



Погорілий розповів, що для цього запланована модернізація сервісних центрів. Класи будуть суттєво збільшені та обладнані спеціальними технічними засобами контролю з можливістю відеонагляду та звукозапису.



"Відеонагляд буде побудований таким чином, щоб не було "сліпих" зон. Тобто в класі вже не буде якихось зон... Відео буде перехресне. І це надасть можливість попередити таку можливість як підказування кандидату у водії, та інших неправомірних дій зі сторони, в тому числі, наших співробітників", - пояснив Погорілий.



Також, додав він, це надасть можливість кандидатам у водії легше оскаржувати результати іспиту, адже вони зможуть запросити таке відео та його аналіз.



"Окрім того, запроваджується система Face ID, яка буде працювати на кожному комп’ютері в класі. Вона буде допускати чи не допускати кандидата у водії, ідентифікувати його, що це саме та особа, яка і повинна складати цей іспит", - розповів представник Головного сервісного центру.



У процесі складання іспиту, додав він, особа також проходитиме додаткову ідентифікацію.



"Є додаткова система, вона встановлена і працює, яка унеможливлює віддалений доступ до комп’ютерів, до місць складання іспиту. І таким чином, ми закриваємо периметр теоретичного іспиту, який робить його прозорим і ефективним", - наголосив Погорілий.



Погорілий розповів, що МВС створить зі 148 сервісних центрів МВС 55 хабів по всій Україні, Вони будуть визначені за географічним принципом, передусім, в обласних центрах та великих містах. Ці хаби будуть приймати теоретичний іспит, також там буде створено можливість складання практичного іспиту в автомобілях.



Планується, що в хабах будуть встановлені сучасні відеореєстратори, які чотирма камерами фіксуватимуть дії, які відбуваються на дорозі – перед та за автомобілем, а також дії, які відбуваються всередині автомобіля – перед та за кандидатом у водії. Це дасть можливість фіксувати поведінку кандидата та екзаменатора, дії їхніх рук та ніг – аби "ніхто нікому не допомагав".



"Однозначно буде писатися звук і це також дасть можливість нівелювати можливість якихось маніпуляцій в автомобілі. А також, наприклад, щоб інша особа складала (іспит – УНІАН) за кандидата у водії", - зауважив Погорілий.



В МВС кажуть, що вже було проведено інвентаризацію транспортних засобів і автопарк планується частково оновити автомобілями, які вже будуть обладнані відповідними засобами технічного контролю.



Іспити для водіїв в Україні за новими правилами - коли і де почнуть приймати



Представник Головного сервісного центру Олександр Погорілий анонсував запуск відповідного пілотного проекту.



"Вже з 1 червня ми запускаємо перший пілот в чотирьох областях. Це Львівська, Київська, Одеська і Вінницька області, в яких ми пропрацьовуємо всі нюанси того, що я вас озвучив, зробимо відповідні висновки. І вже це все потім масштабуємо по всій країні", - розповів він.



Крім того, Погорілий зазначив, що наразі в пілотному проекті запускається онлайн-запис на теоретичний іспит, що є новою опцією.



"Людина буде чітко знати, розуміти, коли вона може, на який час, прийти і скласти теоретичний іспит. Наразі цієї опції не було", - сказав він.



Водійське посвідчення в Україні - останні нововведення



З початку року для охочих отримати водійські права діє новий алгоритм підготовки. Тепер практику водіння можна розпочати вивчати лише після складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС.



Також з 14 грудня водіям можна більше не отримувати пластикові водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Замість них можна користуватися цифровими в "Дії".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На кандидатів у водії чекають суворіші правила складання іспитів.Йдеться про відеонагляд та звукозапис під час складання теоретичної та практичної частини іспиту, пише УНІАН Як повідомив під час прес-конференції заступник начальника Центру з питань впровадження цифрових інновацій Головного сервісного центру МВС, у відомстві хочуть хочуть створити для людей такі прозорі умови, аби "отримати посвідчення водія можливо було тільки виключно, коли ти маєш знання і відповідні навички"."Всі інші варіанти, щоб не мали місце, скажімо так", - додав він.Погорілий розповів, що для цього запланована модернізація сервісних центрів. Класи будуть суттєво збільшені та обладнані спеціальними технічними засобами контролю з можливістю відеонагляду та звукозапису."Відеонагляд буде побудований таким чином, щоб не було "сліпих" зон. Тобто в класі вже не буде якихось зон... Відео буде перехресне. І це надасть можливість попередити таку можливість як підказування кандидату у водії, та інших неправомірних дій зі сторони, в тому числі, наших співробітників", - пояснив Погорілий.Також, додав він, це надасть можливість кандидатам у водії легше оскаржувати результати іспиту, адже вони зможуть запросити таке відео та його аналіз."Окрім того, запроваджується система Face ID, яка буде працювати на кожному комп’ютері в класі. Вона буде допускати чи не допускати кандидата у водії, ідентифікувати його, що це саме та особа, яка і повинна складати цей іспит", - розповів представник Головного сервісного центру.У процесі складання іспиту, додав він, особа також проходитиме додаткову ідентифікацію."Є додаткова система, вона встановлена і працює, яка унеможливлює віддалений доступ до комп’ютерів, до місць складання іспиту. І таким чином, ми закриваємо периметр теоретичного іспиту, який робить його прозорим і ефективним", - наголосив Погорілий.Погорілий розповів, що МВС створить зі 148 сервісних центрів МВС 55 хабів по всій Україні, Вони будуть визначені за географічним принципом, передусім, в обласних центрах та великих містах. Ці хаби будуть приймати теоретичний іспит, також там буде створено можливість складання практичного іспиту в автомобілях.Планується, що в хабах будуть встановлені сучасні відеореєстратори, які чотирма камерами фіксуватимуть дії, які відбуваються на дорозі – перед та за автомобілем, а також дії, які відбуваються всередині автомобіля – перед та за кандидатом у водії. Це дасть можливість фіксувати поведінку кандидата та екзаменатора, дії їхніх рук та ніг – аби "ніхто нікому не допомагав"."Однозначно буде писатися звук і це також дасть можливість нівелювати можливість якихось маніпуляцій в автомобілі. А також, наприклад, щоб інша особа складала (іспит – УНІАН) за кандидата у водії", - зауважив Погорілий.В МВС кажуть, що вже було проведено інвентаризацію транспортних засобів і автопарк планується частково оновити автомобілями, які вже будуть обладнані відповідними засобами технічного контролю.Представник Головного сервісного центру Олександр Погорілий анонсував запуск відповідного пілотного проекту."Вже з 1 червня ми запускаємо перший пілот в чотирьох областях. Це Львівська, Київська, Одеська і Вінницька області, в яких ми пропрацьовуємо всі нюанси того, що я вас озвучив, зробимо відповідні висновки. І вже це все потім масштабуємо по всій країні", - розповів він.Крім того, Погорілий зазначив, що наразі в пілотному проекті запускається онлайн-запис на теоретичний іспит, що є новою опцією."Людина буде чітко знати, розуміти, коли вона може, на який час, прийти і скласти теоретичний іспит. Наразі цієї опції не було", - сказав він.З початку року для охочих отримати водійські права діє новий алгоритм підготовки. Тепер практику водіння можна розпочати вивчати лише після складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС.Також з 14 грудня водіям можна більше не отримувати пластикові водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Замість них можна користуватися цифровими в "Дії".

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