Два мікрорайони Луцька – без гарячої води: комунальники лагодять котельню. ВІДЕО





Про це розповів Олександр Булик.



З його слів, в опалювальний сезон працюють як твердопаливна котельня, так і газова. Олександр Булик говорить: за два дні котел і мережа охолонуть і десятеро працівників почнуть виконувати заплановані роботи.



"Поки не буде гарячої води, ми проводимо роботи на мережі, на електрообладнанні, яке постійно знаходиться в роботі і в нас іншого моменту не буде. Так само проводимо очистку котла: чистимо гріль котла, транспортери, маємо почистити барабан, димогарні труби", – каже Олександр Булик.



На ЛПЗ гарячої води не буде 3 тижні



Котельня на вулиці Магістральній (колишня Боженка – ред.) є однією з найбільших в Луцьку. Мешканці мікрорайону ЛПЗ, котрий обслуговує ця котельня, будуть без гарячого водопостачання впродовж трьох тижнів, – зазначив речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков.



У школі № 20 у дві зміни навчається більш як 800 дітей. Відімкнення гарячого водопостачання не впливає на роботу шкільної їдальні, бо мають два бойлери і котел на кухні, – розповіла завідувачка їдальні Олена Шилипук.



"Завдяки тому, що в нас є постійно гаряча вода в бойлерах, маємо можливість вчасно мити посуд і щоб діти їли теплу їжу. На обід в нас є група продовженого дня: зробити і зварити 40 літрів першого, і чай, і компот. Діти всі задоволені, нарікань ніяких немає", – каже працівниця.



У дитсадку № 22 зранку 15 травня ввімкнули п'ять бойлерів, що є в закладі. Зі слів директорки Ірини Сарнавської, відімкнення гарячого водопостачання не створює незручностей ні для працівників, ні для дітей, які відвідують дитсадок.



"І в харчоблоці, і в групах в нас є бойлери. Дітки, звичайно, забезпечені гарячою водою, миють руки. Ну і в належних умовах готуються страви в харчоблоці. Коли є така потреба, вони (бойлери – ред.) вмикаються і є забезпечення водою гарячою", – додала керівниця закладу.



Графіки вимкнень гарячої води в мікрорайонах Луцька почергові



Графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів у зв’язку з проведенням профілактичних ремонтів члени виконкому Луцької міськради затверджують щороку, – сказав Антон Безносиков. Цю послугу, каже, почали відключати із 15 травня.



"Ми активно готувалися до того, щоби впродовж міжсезоння виконувати роботи: закуповували всі необхідні матеріали. Також нам в цьому немало допомагали донори", – додав речник підприємства.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку мешканці ЛПЗ, вулиць Даньшина, Потебні та частини Львівської з 15 травня тимчасово залишилися без гарячого водопостачання через профілактичні ремонтні роботи твердопаливної котельні. Ця котельня подає гарячу воду на літній період і раз у пів року потребує очистки.Про це розповів Суспільному начальник котельніЗ його слів, в опалювальний сезон працюють як твердопаливна котельня, так і газова. Олександр Булик говорить: за два дні котел і мережа охолонуть і десятеро працівників почнуть виконувати заплановані роботи."Поки не буде гарячої води, ми проводимо роботи на мережі, на електрообладнанні, яке постійно знаходиться в роботі і в нас іншого моменту не буде. Так само проводимо очистку котла: чистимо гріль котла, транспортери, маємо почистити барабан, димогарні труби", – каже Олександр Булик.Котельня на вулиці Магістральній (колишня Боженка – ред.) є однією з найбільших в Луцьку. Мешканці мікрорайону ЛПЗ, котрий обслуговує ця котельня, будуть без гарячого водопостачання впродовж трьох тижнів, – зазначив речник ДКП "Луцьктепло"У школі № 20 у дві зміни навчається більш як 800 дітей. Відімкнення гарячого водопостачання не впливає на роботу шкільної їдальні, бо мають два бойлери і котел на кухні, – розповіла завідувачка їдальні"Завдяки тому, що в нас є постійно гаряча вода в бойлерах, маємо можливість вчасно мити посуд і щоб діти їли теплу їжу. На обід в нас є група продовженого дня: зробити і зварити 40 літрів першого, і чай, і компот. Діти всі задоволені, нарікань ніяких немає", – каже працівниця.У дитсадку № 22 зранку 15 травня ввімкнули п'ять бойлерів, що є в закладі. Зі слів директорки Ірини Сарнавської, відімкнення гарячого водопостачання не створює незручностей ні для працівників, ні для дітей, які відвідують дитсадок."І в харчоблоці, і в групах в нас є бойлери. Дітки, звичайно, забезпечені гарячою водою, миють руки. Ну і в належних умовах готуються страви в харчоблоці. Коли є така потреба, вони (бойлери – ред.) вмикаються і є забезпечення водою гарячою", – додала керівниця закладу.Графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів у зв’язку з проведенням профілактичних ремонтів члени виконкому Луцької міськради затверджують щороку, – сказав Антон Безносиков. Цю послугу, каже, почали відключати із 15 травня."Ми активно готувалися до того, щоби впродовж міжсезоння виконувати роботи: закуповували всі необхідні матеріали. Також нам в цьому немало допомагали донори", – додав речник підприємства.

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