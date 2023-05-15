Грузія видала перший дозвіл авіакомпанії з рф на прямі авіарейси





Про це, як повідомляє Гіві Давіташвілі.



За словами Давіташвілі, вже п’ять авіакомпаній – як російських, так і грузинських – подали заявки до авіарегулятора Грузії на обслуговування прямих рейсів між двома країнами.



"З них уже було перевірену одну компанію, а саме "Азімут", яка зможе обслуговувати польоти із 17 травня. Сьогодні відповідний дозвіл видало Управління цивільної авіації Грузії", – оголосив він.



Голова регулятора підкреслив, що жодна російська компанія, яка перебуває під санкціями, дозволу на польоти в Грузію не отримає; так само не допустять і літаки, обслуговування яких виробник припинив.



10 травня президент рф Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії.



Повідомлялося, що вже цього тижня російська авіакомпанія "Азимут" і грузинська Georgian Airways планують запустити рейси з Москви до Тбілісі.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський авіаперевізник "Азімут" із 17 травня зможе здійснювати прямі перельоти з Москви до Тбілісі після того, як грузинський авіарегулятор видав йому відповідний дозвіл.Про це, як повідомляє "Європейська правда ", в етері телеканалу "Імеді" в понеділок заявив голова Управління цивільної авіації ГрузіїЗа словами Давіташвілі, вже п’ять авіакомпаній – як російських, так і грузинських – подали заявки до авіарегулятора Грузії на обслуговування прямих рейсів між двома країнами."З них уже було перевірену одну компанію, а саме "Азімут", яка зможе обслуговувати польоти із 17 травня. Сьогодні відповідний дозвіл видало Управління цивільної авіації Грузії", – оголосив він.Голова регулятора підкреслив, що жодна російська компанія, яка перебуває під санкціями, дозволу на польоти в Грузію не отримає; так само не допустять і літаки, обслуговування яких виробник припинив.10 травня президент рф Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії.Повідомлялося, що вже цього тижня російська авіакомпанія "Азимут" і грузинська Georgian Airways планують запустити рейси з Москви до Тбілісі.Нагадаємо, що влітку Британія почне програму тренування українських пілотів

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