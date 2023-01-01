Погрожували забрати дитину: Мар’яна Мамонова розповіла, що пережила в російському полоні. ВІДЕО

Мар`яна Мамонова з Рівненщини



Про російський полон і про те, як зараз живе, звільнена з полону медикиня розповіла в



Мар'яна Мамонова нині - щаслива мама. Маленькій донечці Анні - сім місяців. Жінка цінує кожну прогулянку зі своєю малечею. І кожен день тут, де мирне життя, бо знає, що її дитини могло б і не бути поруч. А сама вона ще недавно щодня відчувала себе у небезпеці, за крок до смерті у російському полоні. Там їй судилося провести майже півроку вагітною.



"Ця дитина дуже багато пережила. Слава Богу, що вона нічого не бачила", - згадує ті страшні сім місяців жінка у полоні ворога.



24 лютого 2022 року Мар'яна Мамонова несла службу як начальниця медслужби батальйону ЗСУ в Маріуполі. Там вона з побратимами та посестрами довгий час надавала допомогу пораненим в підвалах Азовсталі. У березні, коли росіяни щодня вкривали місто обстрілами, Мар’яна дізналась, що у неї буде дитина.



Ані чоловікові, ані батькам, ані в батальйоні про вагітність жінка не зізнавалась, бо знала, що евакуюватись не вийде і допомогти їй буде нікому.



"Шансів виїхати звідти не було. Зелені коридори прострілювалися і були вже фільтраційні пункти, на яких би дізнались, що я військова. Тому я прийняла рішення, що буду з хлопцями до кінця", – розповідає медикиня.



Попри тяжку ситуацію на фронті та свій стан, Мар’яна тривалий час продовжувала евакуювати поранених. Втім, 4 квітня вранці командир попросив її та інших побратимів і посестер вийти з Азовсталі.



"Ніхто не припустив, що ми йдемо здаватися в полон, чи нас візьмуть у полон. Такого зовсім не було. Це було щось страшне. Стоять військові зі зброєю, з собаками, які говорять, що повільно потрібно вийти і підняти руки до верху. Для жінки здатися в полон – це було найстрашніше, бо багато летальних випадків і знущань в Маріуполі було багато саме над жінками зі сторони рф", – пригадує Мар’яна.



Мар’яну та інших військових взяли в полон та відвезли в колонію "Оленівка", що в окупованому Донецьку. Там лише дали подзвонити чоловікові, тоді він і родина дізнались, що жінка чекає дитину в полоні ворога.



А далі тривали довгі допити, недоїдання, недосипанння і задуха в тісній камері. На пізніших термінах вагітна жінка не могла робити фізичну роботу в колонії, за яку ув'язненим давали їжу. Тож харчі їй діставали інші жінки з камери. Та найгірше, каже, був не голод, а приниження з боку росіян.



"До мене ставилися з якимось презирством, бо я була вагітною і я бандерівка, тому що із західної України", - каже жінка.



Та найстрашніша мить життя була попереду, коли росіяни погрожували відібрати у неї дитину.



"Мене допитували годин чотири, і один із тих військових сказав, що якщо я не буду говорити те, що йому потрібно, він поклопоче про те, щоб мене забрали у росію в одну з виправних жіночих колоній. Там я народжу і мою дитину заберуть в один із російських дитбудинків. А ще вони мене на початку звинувачували у вбивстві маріупольстких дітей", - згадує пережите Мар'яна.



Детальніше – дивіться у сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Медикиняз Рівненщини перебувала у полоні рф з 4 квітня 2022-го . Тоді вона була вже на третьому місяці вагітності. З початку повномасштабного російського вторгнення служила в Маріуполі. Разом з іншими бійцями її звільнили з російського полону у ніч на 22 вересня. Через кілька днів Мар'яна народила дівчинку . Пологи відбулися у Волинському обласному перинатальному центрі.Про російський полон і про те, як зараз живе, звільнена з полону медикиня розповіла в сюжеті DW Мар'яна Мамонова нині - щаслива мама. Маленькій донечці Анні - сім місяців. Жінка цінує кожну прогулянку зі своєю малечею. І кожен день тут, де мирне життя, бо знає, що її дитини могло б і не бути поруч. А сама вона ще недавно щодня відчувала себе у небезпеці, за крок до смерті у російському полоні. Там їй судилося провести майже півроку вагітною."Ця дитина дуже багато пережила. Слава Богу, що вона нічого не бачила", - згадує ті страшні сім місяців жінка у полоні ворога.24 лютого 2022 року Мар'яна Мамонова несла службу як начальниця медслужби батальйону ЗСУ в Маріуполі. Там вона з побратимами та посестрами довгий час надавала допомогу пораненим в підвалах Азовсталі. У березні, коли росіяни щодня вкривали місто обстрілами, Мар’яна дізналась, що у неї буде дитина.Ані чоловікові, ані батькам, ані в батальйоні про вагітність жінка не зізнавалась, бо знала, що евакуюватись не вийде і допомогти їй буде нікому."Шансів виїхати звідти не було. Зелені коридори прострілювалися і були вже фільтраційні пункти, на яких би дізнались, що я військова. Тому я прийняла рішення, що буду з хлопцями до кінця", – розповідає медикиня.Попри тяжку ситуацію на фронті та свій стан, Мар’яна тривалий час продовжувала евакуювати поранених. Втім, 4 квітня вранці командир попросив її та інших побратимів і посестер вийти з Азовсталі."Ніхто не припустив, що ми йдемо здаватися в полон, чи нас візьмуть у полон. Такого зовсім не було. Це було щось страшне. Стоять військові зі зброєю, з собаками, які говорять, що повільно потрібно вийти і підняти руки до верху. Для жінки здатися в полон – це було найстрашніше, бо багато летальних випадків і знущань в Маріуполі було багато саме над жінками зі сторони рф", – пригадує Мар’яна.Мар’яну та інших військових взяли в полон та відвезли в колонію "Оленівка", що в окупованому Донецьку. Там лише дали подзвонити чоловікові, тоді він і родина дізнались, що жінка чекає дитину в полоні ворога.А далі тривали довгі допити, недоїдання, недосипанння і задуха в тісній камері. На пізніших термінах вагітна жінка не могла робити фізичну роботу в колонії, за яку ув'язненим давали їжу. Тож харчі їй діставали інші жінки з камери. Та найгірше, каже, був не голод, а приниження з боку росіян."До мене ставилися з якимось презирством, бо я була вагітною і я бандерівка, тому що із західної України", - каже жінка.Та найстрашніша мить життя була попереду, коли росіяни погрожували відібрати у неї дитину."Мене допитували годин чотири, і один із тих військових сказав, що якщо я не буду говорити те, що йому потрібно, він поклопоче про те, щоб мене забрали у росію в одну з виправних жіночих колоній. Там я народжу і мою дитину заберуть в один із російських дитбудинків. А ще вони мене на початку звинувачували у вбивстві маріупольстких дітей", - згадує пережите Мар'яна.Детальніше – дивіться у сюжеті.

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