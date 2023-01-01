На війні загинув 35-річний Герой з Луцького району Андрій Кислюк

На війні загинув 35-річний Герой з Луцького району Андрій Кислюк
Загинув захисник Андрій Кислюк із Луцького району. Військовий 20.03.1988 року народження проживав у селі Підбереззя.

Про це повідомили у групі Підбереззя в Фейсбуці.

«Низький уклін, тобі, Андрію, дякуємо, що оберігав нас. Світла пам’ять і вічний спокій Герою. Співчуття рідним і близьким», – йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: війна, Росія, Україна
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