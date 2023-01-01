У Луцьку суд оштрафував водія маршрутки, який збив дорожній знак

У Луцьку суд оштрафував водія маршрутки, який збив дорожній знак
Штраф у розмірі 850 гривень заплатить водій луцької маршрутки, який не розминувся з дорожнім знаком.

Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, - пишуть Волинські новини.

ДТП трапилася 7 квітня на вулиці Львівській. Водій маршрутки «Богдан» Юрій Г. відволікся від керування та в’їхав у дорожній знак. Пошкодження отримали і маршрутка, і знак.

Своїми діями керманич вчинив правопорушення, за яке передбачена відповідальність за ст. 124 КУпАП. Свою вину він визнав.

Суд оштрафував правопорушника на 850 гривень.

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Теги: суд, водій маршрутки, штраф
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