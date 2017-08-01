У Луганську в салоні краси підірвали «очільника МВС ЛНР» Корнета

Ігор Корнет.



Посіпаці рф знадобилася медична допомога, повідомив Telegram-канал



У повідомленні йдеться, що зрадник України у важкому стані і знаходиться в реанімації Луганської обласної клінічної лікарні.



За відомостями пропагандистів, Корнет постраждав унаслідок вибуху в салоні краси.



За непідтвердженими відомостями, в Луганську міг спрацювати саморобний вибуховий пристрій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі тимчасово окупованого Луганська унаслідок вибуху отримав поранення так званий "тимчасовий виконуюч обов'язків очільника МВС" самопроголошеної "ЛНР"Посіпаці рф знадобилася медична допомога, повідомив Telegram-канал Mash. У повідомленні йдеться, що зрадник України у важкому стані і знаходиться в реанімації Луганської обласної клінічної лікарні.За відомостями пропагандистів, Корнет постраждав унаслідок вибуху в салоні краси.За непідтвердженими відомостями, в Луганську міг спрацювати саморобний вибуховий пристрій.

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