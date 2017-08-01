У Луганську в салоні краси підірвали «очільника МВС ЛНР» Корнета

У Луганську в салоні краси підірвали «очільника МВС ЛНР» Корнета
У центрі тимчасово окупованого Луганська унаслідок вибуху отримав поранення так званий "тимчасовий виконуюч обов'язків очільника МВС" самопроголошеної "ЛНР" Ігор Корнет.

Посіпаці рф знадобилася медична допомога, повідомив Telegram-канал Mash.

У повідомленні йдеться, що зрадник України у важкому стані і знаходиться в реанімації Луганської обласної клінічної лікарні.

За відомостями пропагандистів, Корнет постраждав унаслідок вибуху в салоні краси.

За непідтвердженими відомостями, в Луганську міг спрацювати саморобний вибуховий пристрій.


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Теги: Ігор Корнет, вибух, Луганськ, зрадник
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