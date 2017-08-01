У Луганську в салоні краси підірвали «очільника МВС ЛНР» Корнета
Сьогодні, 16:55
У центрі тимчасово окупованого Луганська унаслідок вибуху отримав поранення так званий "тимчасовий виконуюч обов'язків очільника МВС" самопроголошеної "ЛНР" Ігор Корнет.
Посіпаці рф знадобилася медична допомога, повідомив Telegram-канал Mash.
У повідомленні йдеться, що зрадник України у важкому стані і знаходиться в реанімації Луганської обласної клінічної лікарні.
За відомостями пропагандистів, Корнет постраждав унаслідок вибуху в салоні краси.
За непідтвердженими відомостями, в Луганську міг спрацювати саморобний вибуховий пристрій.
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Посіпаці рф знадобилася медична допомога, повідомив Telegram-канал Mash.
У повідомленні йдеться, що зрадник України у важкому стані і знаходиться в реанімації Луганської обласної клінічної лікарні.
За відомостями пропагандистів, Корнет постраждав унаслідок вибуху в салоні краси.
За непідтвердженими відомостями, в Луганську міг спрацювати саморобний вибуховий пристрій.
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