У Луцьку відбувся суд у справі Сметаніна, який співпрацював з росіянами і «здав» аеродром

У Луцьку відбувся суд у справі Сметаніна, який співпрацював з росіянами і «здав» аеродром
Лучанин, який «здав» луцький аеродром, досі перебуває в СІЗО. Там він сидітиме ще принаймні два місяці.

Про це у коментарі виданню ВСН повідомив прокурор Сергій Зубань.

У понеділок, 15 травня, відбулося чергове засідання у цій справі.

За словами прокурора, всі письмові докази вже подані, триває допит свідків.

«Це трудомісткий процес, оскільки вони у різних частинах України, а зараз військовий стан. Процес далі продовжується», - додає він.

Крім цього, прокурор повідомив, що під час цього засідання суду було продовжено запобіжний захід: Сметанін залишається у слідчому ізоляторі ще на два місяці.

Нагадуємо, про затримання Іллі Сметаніна Служба безпеки України повідомила на початку березня минулого року. З того часу триває розслідування та судові засідання, що проходять переважно у закритому режимі.

Його звинувачують у злочинах проти нацбезпеки України та державній зраді. Сметанін передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи й кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому.

Протягом 24-28 лютого він постійно «зливав» інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь. Завдяки його «допомозі» 24 лютого аеропорт був обстріляний із ракет. Після цього зрадник доповів про результат удару у Росії.

Через деякий час аеродром у Луцьку обстріляли вдруге. Зранку 11 березня пролунали 4 гучні вибухи. Внаслідок цього загинули четверо військовослужбовців, 6 людей поранено.

У разі доведення вини Іллі Сметаніну загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

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Теги: Ілля Сметанін, держзрада, суд
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