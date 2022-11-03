Що відомо про справу Сметаніна, який співпрацював з росіянами і «здав» луцький аеродром

Іллі Сметаніна. Він тривалий час співпрацював з Росією та «здав» ворогу Луцький військовий аеродром, який обстріляли ракетами 24 лютого.



Про затримання Іллі Сметаніна Служба безпеки України повідомила на початку березня минулого року. З того часу триває розслідування та судові засідання, що проходять переважно у закритому режимі.



Його звинувачують у злочинах проти нацбезпеки України та державній зраді. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.



Як повідомив виданню Сергій Зубань, наразі йде дослідження письмових доказів, а потім розпочнеться допит свідків.



Як стало відомо ВСН з власних джерел, на судових засіданнях Іллю Сметаніна захищає уже четвертий адвокат. Перший захисник пробув лише три дні, а наразі його справою займається адвокатка Євгенія Коваленко.



Правозахисниця відмовилася давати будь-які коментарі журналістам.



Нагадаємо, служба безпеки України



Сметанін передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи й кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому.



Протягом 24-28 лютого він постійно «зливав» інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь. Завдяки його «допомозі» 24 лютого аеропорт був обстріляний із ракет. Після цього зрадник доповів про результат удару у Росії.



Через деякий час аеродром у Луцьку обстріляли вдруге. Зранку 11 березня пролунали 4 гучні вибухи. Внаслідок цього загинули четверо військовослужбовців, 6 людей поранено.



У разі доведення вини Іллі Сметаніну загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.



Сам же Ілля Сметанін запевняє, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 січня відбулося чергове судове засідання у справі лучанина. Він тривалий час співпрацював з Росією та «здав» ворогу Луцький військовий аеродром, який обстріляли ракетами 24 лютого.Про затримання Іллі Сметаніна Служба безпеки України повідомила на початку березня минулого року. З того часу триває розслідування та судові засідання, що проходять переважно у закритому режимі.Його звинувачують у злочинах проти нацбезпеки України та державній зраді. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.Як повідомив виданню ВСН прокурор, наразі йде дослідження письмових доказів, а потім розпочнеться допит свідків.Як стало відомо ВСН з власних джерел, на судових засіданнях Іллю Сметаніна захищає уже четвертий адвокат. Перший захисник пробув лише три дні, а наразі його справою займається адвокаткаПравозахисниця відмовилася давати будь-які коментарі журналістам.Нагадаємо, служба безпеки України затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром . Ним виявився лучанин, так званий авіалюбитель, вже відомий причетністю до «руского міра» Ілля Сметанін.Сметанін передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи й кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому.Протягом 24-28 лютого він постійно «зливав» інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь. Завдяки його «допомозі» 24 лютого аеропорт був обстріляний із ракет. Після цього зрадник доповів про результат удару у Росії.Через деякий час аеродром у Луцьку обстріляли вдруге. Зранку 11 березня. Внаслідок цього, 6 людей поранено.У разі доведення вини Іллі Сметаніну загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.Сам же Ілля Сметанін запевняє, що провину не визнає

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