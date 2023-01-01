На Волині – нова головна освітянка. ФОТО
Сьогодні, 13:53
Сьогодні, 6 січня 2023 року, голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко призначив начальницю управління освіти і науки облдержадміністрації Наталію Матвіюк.
Про це повідомив Погуляйко у Телеграм.
"Вручаючи посвідчення, побажав ефективних рішень та не зменшувати темпи розвитку освітньої галузі області", - написав голова ОВА.
Опісля нову керівницю перший заступник голови ОДА представив колективу управління освіти і науки облдержадміністрації. До слова, Наталія Матвіюк має 15 років стажу на державній службі.
Нагадаємо, колишня головна освітянка Волині Людмила Плахотна 4 січня пішла на заслужений відпочинок.
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Про це повідомив Погуляйко у Телеграм.
"Вручаючи посвідчення, побажав ефективних рішень та не зменшувати темпи розвитку освітньої галузі області", - написав голова ОВА.
Опісля нову керівницю перший заступник голови ОДА представив колективу управління освіти і науки облдержадміністрації. До слова, Наталія Матвіюк має 15 років стажу на державній службі.
Нагадаємо, колишня головна освітянка Волині Людмила Плахотна 4 січня пішла на заслужений відпочинок.
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