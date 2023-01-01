На Волині – нова головна освітянка. ФОТО

Юрій Погуляйко призначив начальницю управління освіти і науки облдержадміністрації Наталію Матвіюк.



Про це повідомив Погуляйко у



"Вручаючи посвідчення, побажав ефективних рішень та не зменшувати темпи розвитку освітньої галузі області", - написав голова ОВА.



Опісля нову керівницю перший заступник голови ОДА представив колективу управління освіти і науки облдержадміністрації. До слова, Наталія Матвіюк має 15 років стажу на державній службі.



Нагадаємо, колишня головна освітянка Волині Людмила Плахотна 4 січня пішла на заслужений відпочинок.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 січня 2023 року, голова Волинської ОВАпризначив начальницю управління освіти і науки облдержадміністраціїПро це повідомив Погуляйко у Телеграм "Вручаючи посвідчення, побажав ефективних рішень та не зменшувати темпи розвитку освітньої галузі області", - написав голова ОВА.Опісля нову керівницю перший заступник голови ОДА представив колективу управління освіти і науки облдержадміністрації. До слова, Наталія Матвіюк має 15 років стажу на державній службі.Нагадаємо, колишня головна освітянка Волині

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