На Волині – нова головна освітянка. ФОТО

На Волині – нова головна освітянка. ФОТО
Сьогодні, 6 січня 2023 року, голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко призначив начальницю управління освіти і науки облдержадміністрації Наталію Матвіюк.

Про це повідомив Погуляйко у Телеграм.

"Вручаючи посвідчення, побажав ефективних рішень та не зменшувати темпи розвитку освітньої галузі області", - написав голова ОВА.

Опісля нову керівницю перший заступник голови ОДА представив колективу управління освіти і науки облдержадміністрації. До слова, Наталія Матвіюк має 15 років стажу на державній службі.

Нагадаємо, колишня головна освітянка Волині Людмила Плахотна 4 січня пішла на заслужений відпочинок.


На Волині – нова головна освітянка. ФОТО
На Волині – нова головна освітянка. ФОТО

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Теги: Матвіюк, управління освіти, Волинь, освітянка
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