Головна освітянка Волині звільнилася з посади

Головна освітянка Волині звільнилася з посади
Головна освітянка Волині Людмила Плахотна пішла на заслужений відпочинок.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

Почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації відзначили начальницю управління освіти і науки ОДА Людмилу Плахотну.

Грамоту вручив перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко, як символ подяки за багаторічну сумлінну працю та у зв‘язку із виходом її на пенсію.

Людмила Плахотна пропрацювала на державній службі, зокрема в обласному управлінні освіти, 20 років. З них - 6 років на посаді керівника.

"Дякуємо Людмилі Володимирівні за професійну роботу та щиро бажаємо успіхів у будь-яких починаннях!" - зазначають у Волинській ОВА.

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Теги: Волинь, освітянка, Плахотна, пенсія
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