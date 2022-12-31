Головна освітянка Волині звільнилася з посади

Людмила Плахотна пішла на заслужений відпочинок.



Про це



Почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації відзначили начальницю управління освіти і науки ОДА Людмилу Плахотну.



Грамоту вручив перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко, як символ подяки за багаторічну сумлінну працю та у зв‘язку із виходом її на пенсію.



Людмила Плахотна пропрацювала на державній службі, зокрема в обласному управлінні освіти, 20 років. З них - 6 років на посаді керівника.



"Дякуємо Людмилі Володимирівні за професійну роботу та щиро бажаємо успіхів у будь-яких починаннях!" - зазначають у Волинській ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головна освітянка Волиніпішла на заслужений відпочинок.Про це повідомили у Волинській ОВА.Почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації відзначили начальницю управління освіти і науки ОДА Людмилу Плахотну.Грамоту вручив перший заступник голови облдержадміністрації, як символ подяки за багаторічну сумлінну працю та у зв‘язку із виходом її на пенсію.Людмила Плахотна пропрацювала на державній службі, зокрема в обласному управлінні освіти, 20 років. З них - 6 років на посаді керівника."Дякуємо Людмилі Володимирівні за професійну роботу та щиро бажаємо успіхів у будь-яких починаннях!" - зазначають у Волинській ОВА.

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