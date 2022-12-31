Головна освітянка Волині звільнилася з посади
Сьогодні, 09:52
Головна освітянка Волині Людмила Плахотна пішла на заслужений відпочинок.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
Почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації відзначили начальницю управління освіти і науки ОДА Людмилу Плахотну.
Грамоту вручив перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко, як символ подяки за багаторічну сумлінну працю та у зв‘язку із виходом її на пенсію.
Людмила Плахотна пропрацювала на державній службі, зокрема в обласному управлінні освіти, 20 років. З них - 6 років на посаді керівника.
"Дякуємо Людмилі Володимирівні за професійну роботу та щиро бажаємо успіхів у будь-яких починаннях!" - зазначають у Волинській ОВА.
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Про це повідомили у Волинській ОВА.
Почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації відзначили начальницю управління освіти і науки ОДА Людмилу Плахотну.
Грамоту вручив перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко, як символ подяки за багаторічну сумлінну працю та у зв‘язку із виходом її на пенсію.
Людмила Плахотна пропрацювала на державній службі, зокрема в обласному управлінні освіти, 20 років. З них - 6 років на посаді керівника.
"Дякуємо Людмилі Володимирівні за професійну роботу та щиро бажаємо успіхів у будь-яких починаннях!" - зазначають у Волинській ОВА.
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