Де на Волині не буде світла 4 січня. ГРАФІКИ. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:24
4 січня НЕК «Укренерго» з 10:40 до 14:00 не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області.
Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
З 14:00 просять орієнтуватись на час відключення згідно графіків погодинного відключення на сайті «Волиньобленерго»
Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.
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Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
З 14:00 просять орієнтуватись на час відключення згідно графіків погодинного відключення на сайті «Волиньобленерго»
Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.
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