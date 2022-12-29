Де на Волині не буде світла 4 січня. ГРАФІКИ. ОНОВЛЕНО





Про це



З 14:00 просять орієнтуватись на час відключення згідно графіків погодинного відключення на сайті «Волиньобленерго»



Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 січня НЕК «Укренерго» з 10:40 до 14:00 не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області.Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".З 14:00 просять орієнтуватись на час відключення згідно графіків погодинного відключення на сайті «Волиньобленерго»

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