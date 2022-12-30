Курс валют у Луцьку 4 січня

Курс валют у Луцьку 4 січня
4 січня готівковий курс долара становить 40.50, продають його за 40.69.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро продають за – 42.47.

Щодо польського злотого, то його продають за 9,08.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині не буде світла 4 січня. ГРАФІКИ
Сьогодні, 09:24
Що відомо про стан рятувальників та двох хлопчиків, яких вони дістали з-під криги на Волині
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку 4 січня
Сьогодні, 09:00
Сили оборони вбили та поранили 260 окупантів на Запоріжжі. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:55
Колишній гравець «Волині» завершив кар’єру
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 3 січня Курс валют у Луцьку 3 січня
03 січень, 09:09
Курс валют у Луцьку 2 січня Курс валют у Луцьку 2 січня
02 січень, 09:02
Курс валют у Луцьку 30 грудня Курс валют у Луцьку 30 грудня
30 грудень, 2022, 09:03
Курс валют у Луцьку 28 грудня Курс валют у Луцьку 28 грудня
28 грудень, 2022, 09:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині не буде світла 4 січня. ГРАФІКИ
Сьогодні, 09:24
 0
Що відомо про стан рятувальників та двох хлопчиків, яких вони дістали з-під криги на Волині
Сьогодні, 09:13
 0
Курс валют у Луцьку 4 січня
Сьогодні, 09:00
 0
Сили оборони вбили та поранили 260 окупантів на Запоріжжі. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:55
 0
Колишній гравець «Волині» завершив кар’єру
Сьогодні, 08:35
 0
Медіа
відео
1/8