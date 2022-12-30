Курс валют у Луцьку 4 січня





Про це повідомляє



Євро продають за – 42.47.



Щодо польського злотого, то його продають за 9,08.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 січня готівковий курс долара становить 40.50, продають його за 40.69.Про це повідомляє Мінфін Євро продають за – 42.47.Щодо польського злотого, то його продають за 9,08.

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