Курс валют у Луцьку 4 січня
Сьогодні, 09:00
4 січня готівковий курс долара становить 40.50, продають його за 40.69.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро продають за – 42.47.
Щодо польського злотого, то його продають за 9,08.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Мінфін.
Євро продають за – 42.47.
Щодо польського злотого, то його продають за 9,08.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Де на Волині не буде світла 4 січня. ГРАФІКИ
Сьогодні, 09:24
Що відомо про стан рятувальників та двох хлопчиків, яких вони дістали з-під криги на Волині
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку 4 січня
Сьогодні, 09:00
Колишній гравець «Волині» завершив кар’єру
Сьогодні, 08:35
Медіа