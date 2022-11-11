Що відомо про стан рятувальників та двох хлопчиків, яких вони дістали з-під криги на Волині
Сьогодні, 09:13
Двоє хлопчиків, які у Нововолинську провалилися під кригу, знаходяться у лікарні у важкому стані.
Про це повідомили в ДСНС Волині.
Увечері 3 січня колеги відвідали рятувальників, які були госпіталізовані до Нововолинської лікарні після операції з порятунку дітей на льоду. Надзвичайна подія трапилася вчора, 3 січня, пообіді на кар'єрі, вкритому хисткою кригою, на межі міста Нововолинська й села Низкиничі.
Троє хлопчиків віком близько 10-12 років вийшли на лід і провалилися на відстані приблизно 20 метрів від берега. Ризикуючи власним життям, бійці ДСНС визволили з крижаної пастки двох дітей, третього хлопчика дістали з води уже без ознак життя.
За життя дітей боряться медики. Лікарі поки не готові давати будь-які прогнози.
Стан рятувальників Ігора Сарая та Юрія Бричука стабілізувався. Ігор Сарай був госпіталізований із загальним переохолодженням, а Юрій Бричук, окрім переохолодження, травмував уламками криги руки й вибив передні зуби. Нині життя співробітників ДСНС поза небезпекою.
Міський голова Нововолинська Борис Карпус повідомив, що станом на ранок, 4 січня, стан дітей важкий.
"Двох дітей врятували фахівці ДСНС. Їх було госпіталізовано з переохолодженням. Вони перебувають у лікарні. Я дякую рятувальникам за оперативність і самопожертву. Двоє фахівців ДСНС також потрапили до лікарні з діагнозом переохолодження. Бажаю всім швидкого одужання. Наполегливо закликаю батьків стежити за своїми дітьми. Поясніть їм правила поводження біля водойм, особливо взимку. Елементарні знання дарують життя!" - наголосив мер Нововолинська.
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Про це повідомили в ДСНС Волині.
Увечері 3 січня колеги відвідали рятувальників, які були госпіталізовані до Нововолинської лікарні після операції з порятунку дітей на льоду. Надзвичайна подія трапилася вчора, 3 січня, пообіді на кар'єрі, вкритому хисткою кригою, на межі міста Нововолинська й села Низкиничі.
Троє хлопчиків віком близько 10-12 років вийшли на лід і провалилися на відстані приблизно 20 метрів від берега. Ризикуючи власним життям, бійці ДСНС визволили з крижаної пастки двох дітей, третього хлопчика дістали з води уже без ознак життя.
За життя дітей боряться медики. Лікарі поки не готові давати будь-які прогнози.
Стан рятувальників Ігора Сарая та Юрія Бричука стабілізувався. Ігор Сарай був госпіталізований із загальним переохолодженням, а Юрій Бричук, окрім переохолодження, травмував уламками криги руки й вибив передні зуби. Нині життя співробітників ДСНС поза небезпекою.
Міський голова Нововолинська Борис Карпус повідомив, що станом на ранок, 4 січня, стан дітей важкий.
"Двох дітей врятували фахівці ДСНС. Їх було госпіталізовано з переохолодженням. Вони перебувають у лікарні. Я дякую рятувальникам за оперативність і самопожертву. Двоє фахівців ДСНС також потрапили до лікарні з діагнозом переохолодження. Бажаю всім швидкого одужання. Наполегливо закликаю батьків стежити за своїми дітьми. Поясніть їм правила поводження біля водойм, особливо взимку. Елементарні знання дарують життя!" - наголосив мер Нововолинська.
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