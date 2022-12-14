На Волині на кризі загинула дитина, ще двох врятували. ФОТО. ОНОВЛЕНО

На Волині на кризі загинула дитина, ще двох врятували. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 3 січня, близько 14:15 у Нововолинську троє дітей 2010-2012 р.н. перебували на кризі місцевого кар’єру на відстані 25 метрів від берега. Внаслідок розлому криги одна дитина потонула, тіло підняли до берега рятувальники.

Про це повідомили у ДСНС України.

Двох дітей врятували фахівці Головного управління ДСНС України у Волинській області. З діагнозом переохолодження їх госпіталізували до лікарні.

Двох рятувальників також шпиталізували з переохолодженням. Щоб не втратити час, вони не надували човен, а попливли за дітьми самотужки.

Від ДСНС залучалися 5 фахівців та одна одиниця техніки.

ОНОВЛЕНО станом на 16.10

Як повідомили, волинські рятувальники, поповзом по кризі вони дістались до одного з хлопчиків, подали йому штурмову драбину. Дитина вхопилась за драбину, але крига провалилась і двоє рятувальників також опинились у воді.

Рятувальники витягнули своїх колег з води на берег мотузкою з рятувальним кругом.

Дитина у крижаній воді трималась за драбину і дочекалась на допомогу. Рятувальники знову дістались до неї уже майже вплав, ламаючи кригу. Обхопивши хлопчика та тримаючись за рятувальний круг, рятувальник тримав дитину, а його колеги витягнули їх обох на берег.

Для порятунку двох інших хлопчиків рятувальники йшли спочатку по льоду поповзом, а коли лід провалювався, то діставались вплав.

На жаль, одна дитина, 2007 року народження, від переохолодження загинула - її доправили до берега вже без ознак життя.

Двох діток віком 10-12 років госпіталізовано до лікарні.
На Волині на кризі загинула дитина, ще двох врятували. ФОТО. ОНОВЛЕНО

Госпіталізовано також і двох рятувальників, які отримали переохолодження та порізи рук від криги під час рятувальних заходів.
На Волині на кризі загинула дитина, ще двох врятували. ФОТО. ОНОВЛЕНО

"За відсутності морозної погоди крига на водоймах наразі вкрай тонка та небезпечна. Виходити на лід категорично заборонено! Особливо важливо це пояснити дітям, які наразі перебувають на канікулах. Нагадайте їм про правила безпеки як вдома, так і на вулиці!" - наголошують рятувальники.
На Волині на кризі загинула дитина, ще двох врятували. ФОТО. ОНОВЛЕНО
На Волині на кризі загинула дитина, ще двох врятували. ФОТО. ОНОВЛЕНО

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Теги: Волинь, Нововолинськ, крига, дитина, смерть
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