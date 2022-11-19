Під Бахмутом загинув 33-річний воїн з Луцька Сергій Фокін

Фокін Сергій Вікторович.



Про це Ігор Поліщук.



Солдат був призваний на військову службу по мобілізації 20 червня 2022 року до складу військової частини на посаду оператора відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів роти вогневої підтримки військової частини.



Солдат Фокін Сергій Вікторович загинув 2 січня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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