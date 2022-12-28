В районі на Волині попереджають про підтоплення
Сьогодні, 14:44
Із 3 по 5 січня в Ковельському районі на Волині можливі підтоплення.
Про це попередили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.
На річці Прип'ять, зокрема у селі Річиця продовжиться поступовий ріст рівнів води. Щодоби, кажуть рятувальники, може прибувати 1-5 см.
"Відбуватиметься подальше затоплення заплав, сільськогосподарських угідь в окремих прирічкових населених пунктах Ковельського району", – додали в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
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Про це попередили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.
На річці Прип'ять, зокрема у селі Річиця продовжиться поступовий ріст рівнів води. Щодоби, кажуть рятувальники, може прибувати 1-5 см.
"Відбуватиметься подальше затоплення заплав, сільськогосподарських угідь в окремих прирічкових населених пунктах Ковельського району", – додали в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
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