В районі на Волині попереджають про підтоплення





Про це



На річці Прип'ять, зокрема у селі Річиця продовжиться поступовий ріст рівнів води. Щодоби, кажуть рятувальники, може прибувати 1-5 см.



"Відбуватиметься подальше затоплення заплав, сільськогосподарських угідь в окремих прирічкових населених пунктах Ковельського району", – додали в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із 3 по 5 січня в Ковельському районі на Волині можливі підтоплення.Про це попередили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.На річці Прип'ять, зокрема у селі Річиця продовжиться поступовий ріст рівнів води. Щодоби, кажуть рятувальники, може прибувати 1-5 см."Відбуватиметься подальше затоплення заплав, сільськогосподарських угідь в окремих прирічкових населених пунктах Ковельського району", – додали в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

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