В районі на Волині попереджають про підтоплення

В районі на Волині попереджають про підтоплення
Із 3 по 5 січня в Ковельському районі на Волині можливі підтоплення.

Про це попередили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

На річці Прип'ять, зокрема у селі Річиця продовжиться поступовий ріст рівнів води. Щодоби, кажуть рятувальники, може прибувати 1-5 см.

"Відбуватиметься подальше затоплення заплав, сільськогосподарських угідь в окремих прирічкових населених пунктах Ковельського району", – додали в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: підтоплення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Енергоатом» відключив один із енергоблоків АЕС
Сьогодні, 15:13
В районі на Волині попереджають про підтоплення
Сьогодні, 14:44
На волинській пилорамі чоловіка задушило станком. ВІДЕО
Сьогодні, 14:07
Чи попередять українців про новий масштабний наступ Росії
Сьогодні, 13:45
На Миколаївщині знайшли ще одну катівню окупантів
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
На Волині талі та дощові води підтопили майже 2 тисячі гектарів угідь та ділянок На Волині талі та дощові води підтопили майже 2 тисячі гектарів угідь та ділянок
28 грудень, 2022, 22:57
Волинські рятувальники п’ять разів виїжджали відкачувати воду із затоплених дворів та підвалів будинків Волинські рятувальники п’ять разів виїжджали відкачувати воду із затоплених дворів та підвалів будинків
28 грудень, 2022, 11:50
У двох районах на Волині через зливи підтопило понад 5 тисяч угідь і господарств У двох районах на Волині через зливи підтопило понад 5 тисяч угідь і господарств
12 жовтень, 2022, 10:10
Минулої доби рятувальники Луцька 13 разів виїжджали відкачувати воду із затоплених підвалів і територій Минулої доби рятувальники Луцька 13 разів виїжджали відкачувати воду із затоплених підвалів і територій
14 серпень, 2022, 11:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Енергоатом» відключив один із енергоблоків АЕС
Сьогодні, 15:13
 0
В районі на Волині попереджають про підтоплення
Сьогодні, 14:44
 0
На волинській пилорамі чоловіка задушило станком. ВІДЕО
Сьогодні, 14:07
 0
Чи попередять українців про новий масштабний наступ Росії
Сьогодні, 13:45
 0
На Миколаївщині знайшли ще одну катівню окупантів
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8