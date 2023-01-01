На волинській пилорамі чоловіка задушило станком. ВІДЕО

На волинській пилорамі чоловіка задушило станком. ВІДЕО
На волинському деревообробному підприємстві стався нещасний випадок – чоловіка задушило станком.

Про це «Конкурент TV» стало відомо з власних джерел.

Інцидент трапився вранці 3 січня у селі Тойкут, що на Ковельщині. За попередньою інформацією, у 25-річного чоловіка немає ознак життя.

Як повідомили у екстреній медичній допомозі, нині надзвичайники намагаються витягнути постраждалого з-під конструкції.

На місці працюють усі спецслужби: рятувальники, медики та правоохоронці.

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