На волинській пилорамі чоловіка задушило станком. ВІДЕО
Сьогодні, 14:07
На волинському деревообробному підприємстві стався нещасний випадок – чоловіка задушило станком.
Про це «Конкурент TV» стало відомо з власних джерел.
Інцидент трапився вранці 3 січня у селі Тойкут, що на Ковельщині. За попередньою інформацією, у 25-річного чоловіка немає ознак життя.
Як повідомили у екстреній медичній допомозі, нині надзвичайники намагаються витягнути постраждалого з-під конструкції.
На місці працюють усі спецслужби: рятувальники, медики та правоохоронці.
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Про це «Конкурент TV» стало відомо з власних джерел.
Інцидент трапився вранці 3 січня у селі Тойкут, що на Ковельщині. За попередньою інформацією, у 25-річного чоловіка немає ознак життя.
Як повідомили у екстреній медичній допомозі, нині надзвичайники намагаються витягнути постраждалого з-під конструкції.
На місці працюють усі спецслужби: рятувальники, медики та правоохоронці.
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