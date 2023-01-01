На Миколаївщині знайшли ще одну катівню окупантів





Про це



Прокурори Миколаївської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, встановили місцезнаходження катівні російських загарбників у с. Олександрівка.



За даними слідства, представники країни-агресора захопили домоволодіння у селищі. Там незаконно тримали і жорстоко катували місцевих жителів, які відмовились співпрацювати з ворогом.



Під час проведення слідчих дій виявлено та вилучено низку речових доказів.



Операцію з викриття проведено спільно з працівниками СБУ та криміналістами Нацполіціі області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Миколаївщині встановили ще одне місце, де окупанти облаштували катівню.Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.Прокурори Миколаївської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, встановили місцезнаходження катівні російських загарбників у с. Олександрівка.За даними слідства, представники країни-агресора захопили домоволодіння у селищі. Там незаконно тримали і жорстоко катували місцевих жителів, які відмовились співпрацювати з ворогом.Під час проведення слідчих дій виявлено та вилучено низку речових доказів.Операцію з викриття проведено спільно з працівниками СБУ та криміналістами Нацполіціі області.

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