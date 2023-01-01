На Миколаївщині знайшли ще одну катівню окупантів

На Миколаївщині знайшли ще одну катівню окупантів
На Миколаївщині встановили ще одне місце, де окупанти облаштували катівню.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Прокурори Миколаївської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, встановили місцезнаходження катівні російських загарбників у с. Олександрівка.

За даними слідства, представники країни-агресора захопили домоволодіння у селищі. Там незаконно тримали і жорстоко катували місцевих жителів, які відмовились співпрацювати з ворогом.

Під час проведення слідчих дій виявлено та вилучено низку речових доказів.
На Миколаївщині знайшли ще одну катівню окупантів

Операцію з викриття проведено спільно з працівниками СБУ та криміналістами Нацполіціі області.
На Миколаївщині знайшли ще одну катівню окупантів
На Миколаївщині знайшли ще одну катівню окупантів

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Теги: Росія, Україна, війна
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