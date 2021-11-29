Намагався скоїти самогубство: на Волині поліцейський врятував чоловіка

На Волині поліцейський офіцер громади врятував чоловіка, який отруївся вихлопними газами.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Близько 18:00 години, учора, до поліцейського офіцера Заборольської громади звернулася жителька Боголюб.Жінка повідомила, що її чоловік намагається вчинити самогубство – він зачинився у гаражі зсередини, завів двигун авто та може отруїтися вихлопними газами.Правоохоронець одразу виїхав на вказане місце та з дозволу власниці відчинив двері гаража. Потрапивши у приміщення, поліцейський побачив чоловіка всередині авто вже без свідомості.Він виштовхав транспортний засіб на вулицю, виніс чоловіка на свіже повітря і до приїзду швидкої надав йому першу медичну допомогу.