Намагався скоїти самогубство: на Волині поліцейський врятував чоловіка

Намагався скоїти самогубство: на Волині поліцейський врятував чоловіка
На Волині поліцейський офіцер громади врятував чоловіка, який отруївся вихлопними газами.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Близько 18:00 години, учора, до поліцейського офіцера Заборольської громади звернулася жителька Боголюб.

Жінка повідомила, що її чоловік намагається вчинити самогубство – він зачинився у гаражі зсередини, завів двигун авто та може отруїтися вихлопними газами.

Правоохоронець одразу виїхав на вказане місце та з дозволу власниці відчинив двері гаража. Потрапивши у приміщення, поліцейський побачив чоловіка всередині авто вже без свідомості.

Він виштовхав транспортний засіб на вулицю, виніс чоловіка на свіже повітря і до приїзду швидкої надав йому першу медичну допомогу.

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Теги: Волинь, чоловік, поліцейський, самогубство
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