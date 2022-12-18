«Лупня дамо гарантовано!» – волинський артилерист про ймовірний наступ з Білорусі

Панмає позивний «Амір» і служить в артилерійському підрозділі Волинської бригади тероборони на посаді командира гармати.Про це роповідають на сторінці бригади.До 24 лютого 2022 року чоловік працював на будівництві монтажником-висотником – оздоблював фасади новобудов. А ще захоплювався арабською літературою – звідтіля й обране бійцем псевдо.Вдома на «Аміра»-Романа з перемогою чекають дружина, син та донька.Також чоловік мріє повернутися до свого хобі – тихого полювання. Каже, що від процесу збирання грибів одержує величезне задоволення.Що ж до ймовірного наступу з північного напрямку гібридних військ РБ і РФ, волинський артилерист каже:«Ми їх в гості не кликали. Якщо ж сунуться без запрошення – лупня дамо гарантовано!».