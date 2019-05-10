Волинянин отримав понад вісім років тюрми за вбивство знайомого
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За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури Нововолинський суд визнав 50-річного жителя міста Нововолинська винуватим у заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Увечері 27 серпня 2020 року нетверезий чоловік у квартирі в будинку на вулиці Любелі у Нововолинську під час застілля вдарив ножем у груди 42-річного волинянина – і той помер за якийсь час у лікарні.
Згідно з вироком суду наступних 8 років та 2 місяці волинянин проведе за ґратами.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Увечері 27 серпня 2020 року нетверезий чоловік у квартирі в будинку на вулиці Любелі у Нововолинську під час застілля вдарив ножем у груди 42-річного волинянина – і той помер за якийсь час у лікарні.
Згідно з вироком суду наступних 8 років та 2 місяці волинянин проведе за ґратами.
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