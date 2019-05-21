Які товари не можна вивозити з України

Які товари не можна вивозити з України
Уряд України зберіг на 2023 рік нульові квоти на експорт природного газу українського походження та заборонив експортувати з України ряд товарів.

Відповідну постанову №1466 про перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, оприлюднено на сайті Кабінету міністрів, пише УНІАН.

Згідно з постановою, були обнулені квоти на експорт антрациту, кам'яного вугілля та отриманих з нього брикетів, окатишів і аналогічних видів твердого палива, а також відходів і брухту дорогоцінних металів.

Збережені нульові квоти на експорт рідкого палива (мазуту), харчової солі, золота і срібла в необробленому або напівобробленому вигляді, а також у вигляді порошку.

Крім того, Україна продовжила на січень-лютий 2023 року заборону на експорт паливної деревини, деревної тріски або стружки, після чого експорт цих товарів виводиться зі списку ліцензованих.

Водночас розмір квоти на експорт коксівного вугілля (тільки марки "К") збільшено до 600 тис.тонн з 200 тис. тонн в аналогічній постанові 2022 року.

Крім того експорт гречки підлягатиме ліцензуванню.

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Теги: товари, кордон, Украхна, не можна вивозити
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