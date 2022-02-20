Не забезпечив повне обстеження: на Волині лікаря підозрюють в смерті пацієнта

Лікаря на Волині підозрюють у неналежному виконанні професійних обов`язків, внаслідок чого помер пацієнт.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури завідувачу відділення одного з лікарняних закладів Луцького району повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов`язків, що призвело до тяжких наслідків – смерті хворого.За даними слідства, удень 14 квітня 2020 року лікар не забезпечив повне обстеження 54-річного пацієнта для правильного встановлення діагнозу та подальшого лікування, відтак було втрачено час – і попри надану згодом медичну допомогу чоловік помер.Триває досудове розслідування.