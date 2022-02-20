Не забезпечив повне обстеження: на Волині лікаря підозрюють в смерті пацієнта
Сьогодні, 11:50
Лікаря на Волині підозрюють у неналежному виконанні професійних обов`язків, внаслідок чого помер пацієнт.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури завідувачу відділення одного з лікарняних закладів Луцького району повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов`язків, що призвело до тяжких наслідків – смерті хворого.
За даними слідства, удень 14 квітня 2020 року лікар не забезпечив повне обстеження 54-річного пацієнта для правильного встановлення діагнозу та подальшого лікування, відтак було втрачено час – і попри надану згодом медичну допомогу чоловік помер.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури завідувачу відділення одного з лікарняних закладів Луцького району повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов`язків, що призвело до тяжких наслідків – смерті хворого.
За даними слідства, удень 14 квітня 2020 року лікар не забезпечив повне обстеження 54-річного пацієнта для правильного встановлення діагнозу та подальшого лікування, відтак було втрачено час – і попри надану згодом медичну допомогу чоловік помер.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Які товари не можна вивозити з України
Сьогодні, 11:55
Не забезпечив повне обстеження: на Волині лікаря підозрюють в смерті пацієнта
Сьогодні, 11:50
Чому «Укренерго» не вимикає світло до 14:00
Сьогодні, 11:40
Помер видатний журналіст, який жив на Волині
Сьогодні, 11:25
Медіа