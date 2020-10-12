Помер видатний журналіст, який жив на Волині

Перестало битися серце знаного українського журналіста, власкора газети «Голос України» в Херсоні, який останні місяці свого життя прожив у Нововолинську.Про це повідомили у міській раді.Автор написав багато матеріалів про Нововолинськ, його Героїв і волонтерів. Сергій Сергійович працював також у газетах «Гривна», «Киевские ведомости», херсонському часописі «Новий день» та газеті «Освіта».Він є автором кількох посібників з журналістики та художнього твору «Двері в нікуди», котрий опублікували у «Дебют-газеті».Через російську окупацію у 2022-му журналіст був змушений виїхати у Нововолинськ Волинської області, де продовжував писати про Херсонщину та випробовування, що випали на долю її мешканців через жорстоких рашистів, - написав голова Херсонської ОВА.Нововолинськ став місцем останнього спочинку Сергія Яновського.