Помер видатний журналіст, який жив на Волині
Сьогодні, 11:25
Перестало битися серце знаного українського журналіста Сергія Яновського, власкора газети «Голос України» в Херсоні, який останні місяці свого життя прожив у Нововолинську.
Про це повідомили у міській раді.
Автор написав багато матеріалів про Нововолинськ, його Героїв і волонтерів. Сергій Сергійович працював також у газетах «Гривна», «Киевские ведомости», херсонському часописі «Новий день» та газеті «Освіта».
Він є автором кількох посібників з журналістики та художнього твору «Двері в нікуди», котрий опублікували у «Дебют-газеті».
Через російську окупацію у 2022-му журналіст був змушений виїхати у Нововолинськ Волинської області, де продовжував писати про Херсонщину та випробовування, що випали на долю її мешканців через жорстоких рашистів, - написав голова Херсонської ОВА.
Нововолинськ став місцем останнього спочинку Сергія Яновського.
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Про це повідомили у міській раді.
Автор написав багато матеріалів про Нововолинськ, його Героїв і волонтерів. Сергій Сергійович працював також у газетах «Гривна», «Киевские ведомости», херсонському часописі «Новий день» та газеті «Освіта».
Він є автором кількох посібників з журналістики та художнього твору «Двері в нікуди», котрий опублікували у «Дебют-газеті».
Через російську окупацію у 2022-му журналіст був змушений виїхати у Нововолинськ Волинської області, де продовжував писати про Херсонщину та випробовування, що випали на долю її мешканців через жорстоких рашистів, - написав голова Херсонської ОВА.
Нововолинськ став місцем останнього спочинку Сергія Яновського.
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