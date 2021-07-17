У якому регіоні України найдорожча вартість землі

У якому регіоні України найдорожча вартість землі
Середня ціна 1 га землі в Україні становить майже 52,5 тис. грн. Найвища вартість одного гектара землі - в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

"Середня ціна 1 га землі в Україні становить 52 462 грн. Такий показник отримано на основі 117 586 угод із продажу землі за площею в 268,3 тис. га. Вартість одного гектара землі на Івано-Франківщині, яка перебуває в топі рейтингу, сягає 292,7 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

У відомстві поінформували, що від початку повномасштабного наступу РФ, від 24 лютого по сьогодні, укладено майже 42 тисяч угод на ринку землі. Вони охоплюють площу в понад 77 668 га.

Найактивнішими регіонами (за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини) стали Хмельницька (8,1 тис. га); Вінницька (8 тис. га); Полтавська (8 тис. га); Кіровоградська (7,8 тис. га); Дніпропетровська (7,6 тис. га).

Загалом станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі від 1 липня 2021 року укладено 142 945 земельних угод за площею в 322 194 га.

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Теги: вартість землі
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