На Волині батькам загиблого Героя вручили посмертний орден сина
Сьогодні, 10:45
У Володимирській громаді вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня батькам загиблого воїна Василя Чайки.
Про це повідомили на сторінці Володимир-Волинського РТЦК та СП у фейсбуці.
Указом Президента України Чайка Василь Миколайович був нагороджений орденом «За мужність ІІІ ступеня»(посмертно). Орден батькам воїна вручив заступник начальника Володимир-Волинського РТЦК та СП – начальник відділення рекрутингу та комплектування підполковник Валентин Корнієнко.
Чайка Василь Миколайович з 2017 року у складі 14-ої окремої механізованої бригади імені Князя Романа мужньо боронив рідну землю від російських загарбників. На жаль, 25 березня 2022 року у районі населеного пункту Червона Долина Миколаївської області ворожий авіаційний удар обірвав життя молодого воїна. Похований захисник у рідному селі Залужжя Володимирського району.
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Про це повідомили на сторінці Володимир-Волинського РТЦК та СП у фейсбуці.
Указом Президента України Чайка Василь Миколайович був нагороджений орденом «За мужність ІІІ ступеня»(посмертно). Орден батькам воїна вручив заступник начальника Володимир-Волинського РТЦК та СП – начальник відділення рекрутингу та комплектування підполковник Валентин Корнієнко.
Чайка Василь Миколайович з 2017 року у складі 14-ої окремої механізованої бригади імені Князя Романа мужньо боронив рідну землю від російських загарбників. На жаль, 25 березня 2022 року у районі населеного пункту Червона Долина Миколаївської області ворожий авіаційний удар обірвав життя молодого воїна. Похований захисник у рідному селі Залужжя Володимирського району.
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