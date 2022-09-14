На Волині батькам загиблого Героя вручили посмертний орден сина

Василя Чайки.



Про це



Указом Президента України Чайка Василь Миколайович був нагороджений орденом «За мужність ІІІ ступеня»(посмертно). Орден батькам воїна вручив заступник начальника Володимир-Волинського РТЦК та СП – начальник відділення рекрутингу та комплектування підполковник Валентин Корнієнко.



Чайка Василь Миколайович з 2017 року у складі 14-ої окремої механізованої бригади імені Князя Романа мужньо боронив рідну землю від російських загарбників. На жаль, 25 березня 2022 року у районі населеного пункту Червона Долина Миколаївської області



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирській громаді вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня батькам загиблого воїнаПро це повідомили на сторінці Володимир-Волинського РТЦК та СП у фейсбуці.Указом Президента України Чайка Василь Миколайович був нагороджений орденом «За мужність ІІІ ступеня»(посмертно). Орден батькам воїна вручив заступник начальника Володимир-Волинського РТЦК та СП – начальник відділення рекрутингу та комплектування підполковникЧайка Василь Миколайович з 2017 року у складі 14-ої окремої механізованої бригади імені Князя Романа мужньо боронив рідну землю від російських загарбників. На жаль, 25 березня 2022 року у районі населеного пункту Червона Долина Миколаївської області ворожий авіаційний удар обірвав життя молодого воїна . Похований захисник у рідному селі Залужжя Володимирського району.

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