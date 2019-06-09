У місті на Волині патрульні допомогли 82-річному дідусеві, який загубився

Ковельські патрульні попіклувалися про дідуся, який загубився в місті.Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.Учора, 3 січня, близько 21-ї години, інспекторитаотримали виклик про те, що на залізничному вокзалі перебуває безпорадний літній чоловік.Коли патрульні приїхали на місце, то виявили громадянина похилого віку, який погано орієнтувався в просторі та не міг пояснити, як опинився в Ковелі.Поліцейські з’ясували, що дідусю 82 роки, він житель міста Рівного, і його активно шукають рідні. Ще в обід чоловік пішов з дому у невідомому напрямку і на зв’язок з близькими не виходив. Виявилося, що через стан здоров'я таке з ним трапляється вже не вперше.Патрульні зв’язалися з родичами чоловіка, які на той момент перебували в Рівному, та повідомити їм добру новину. До приїзду рідних дідуся доставили до Пункту незламності, де він перебував під наглядом працівників поліції та рятувальників.