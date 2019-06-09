У місті на Волині патрульні допомогли 82-річному дідусеві, який загубився

У місті на Волині патрульні допомогли 82-річному дідусеві, який загубився
Ковельські патрульні попіклувалися про дідуся, який загубився в місті.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.

Учора, 3 січня, близько 21-ї години, інспектори Катерина Капітула та Ігор Панасюк отримали виклик про те, що на залізничному вокзалі перебуває безпорадний літній чоловік.

Коли патрульні приїхали на місце, то виявили громадянина похилого віку, який погано орієнтувався в просторі та не міг пояснити, як опинився в Ковелі.

Поліцейські з’ясували, що дідусю 82 роки, він житель міста Рівного, і його активно шукають рідні. Ще в обід чоловік пішов з дому у невідомому напрямку і на зв’язок з близькими не виходив. Виявилося, що через стан здоров'я таке з ним трапляється вже не вперше.

Патрульні зв’язалися з родичами чоловіка, які на той момент перебували в Рівному, та повідомити їм добру новину. До приїзду рідних дідуся доставили до Пункту незламності, де він перебував під наглядом працівників поліції та рятувальників.

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Теги: Ковель, поліція, дідусь
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