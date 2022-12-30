Чому «Укренерго» не вимикає світло до 14:00

Чому «Укренерго» не вимикає світло до 14:00
Станом на 11:00 3 січня завдяки теплій погоді споживання в Україні знижене. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження.

Про це повідомили в "Укрненерго".

Крім цього, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями. Тому обмеження споживання до 14:00 не застосовуються.

Водночас, на вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі.

Ворог знову завдав ударів по енергооб'єктах на сході та півдні країни. На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових.

«Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.

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Теги: електроенергія, Укренерго
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