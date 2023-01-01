СБУ оголосила перші підозри двом російським воєначальникам за обстріл України

СБУ оголосила перші підозри двом російським воєначальникам за обстріл України
СБУ оголосила перші підозри за обстріли цивільних об’єктів України: зібрано докази на російського генерала та адмірала флоту РФ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі Служби безпеки зібрали якісну доказову базу на двох представників вищого командування РФ, які несуть відповідальність за обстріли цивільних об’єктів України.

Одним із них є командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил зс РФ генерал-полковник Сергій Кобилаш. А іншим - колишній командувач Чорноморським флотом РФ адмірал Ігор Осіпов.

Їм обом оголошено про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);

▪️ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Це перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об’єктів в Україні.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Так, у ході розслідування слідчі СБУ встановили, що з початку повномасштабного вторгнення Сергій Кобилаш виконує вказівки вищого військово-політичного керівництва Росії щодо знищення українських міст.

Саме за його наказом російські загарбники здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об’єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України.

Для проведення повітряних атак ворог використовує стратегічні ракетоносці Ту-160, Ту-95МС, а також дальні ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких крилаті ракети типів Х-555, Х-101, Х-55 і Х-22.

Що стосується Ігора Осіпова, то за даними слідства, у період з 24 лютого до 10 серпня 2022 року посадовець віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах.

Ворожі атаки здійснювали високоточними керованими крилатими ракетами «3М14-Калібр» з російських бойових кораблів.
Досудове розслідування триває.

Заходи з викриття і документування злочинів проводили співробітники Головного слідчого управління і Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Теги: Росія, Україна, війна
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