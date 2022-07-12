«Артбатальйон»: у Луцьку переселенців вчать ліпити з глини, яку привозять зі Слов'янська





Про це розповів Олександр Жаловага.



Спочатку повномасштабного вторгнення із постачанням глини виникали труднощі.



"Слов’янськ був у постійному пеклі війни. Коли були сирени і не тільки прилітали туди. Бомбили їх з усіх сторін і привезти звідти глину, це просто було важко. Ця глина із запахом крові. Особливо для цих переселенців", – каже гончар, який навчає дітей.



Тимофій Павлов приїхав на Волинь з міста Костянтинівка Донецької області. Говорить: заняття з глиною – це терапія, яка відволікає від хвилювань.



"Я приходжу сюди часто, тому що мені це подобається та заспокоює. Ця глина ніжна та допомагає для рук. Мене це приваблює, тому що я ліплю різні речі та забираю їх, як сувеніри. А коли я їхатиму звідси, то я їх усіх заберу, як пам’ятку", – говорить Тимофій.



Два місяці мешкає у Луцьку Павло Верешко. Він разом із мамою приїхав до Луцька із міста Покров Дніпропетровської області. Нині теж освоює ази гончарства.



Як і більшість дітей на заняттях хлопчик зробив з глини танк. "Вдома я теж ліпив танки, а ще машину. Мене глина приваблює, бо глина м’яка і я можу трішки відпочити таким чином. Їх присилають із за кордону такі танки. І вони захищають нас", – розповідає Павло.



Зі слів Олександра Жаловаги, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, майстеркласи з гончарства відвідали майже сім тисяч людей різного віку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У рамках мистецького марафону "Артбатальйон" у Луцьку щотижня відбувається майстерклас із гончарства. Діти, які приїхали у Луцьк з різних куточків України, ліплять з глини, яку привозять зі Слов'янська.Про це розповів Суспільному гончарСпочатку повномасштабного вторгнення із постачанням глини виникали труднощі."Слов’янськ був у постійному пеклі війни. Коли були сирени і не тільки прилітали туди. Бомбили їх з усіх сторін і привезти звідти глину, це просто було важко. Ця глина із запахом крові. Особливо для цих переселенців", – каже гончар, який навчає дітей.приїхав на Волинь з міста Костянтинівка Донецької області. Говорить: заняття з глиною – це терапія, яка відволікає від хвилювань."Я приходжу сюди часто, тому що мені це подобається та заспокоює. Ця глина ніжна та допомагає для рук. Мене це приваблює, тому що я ліплю різні речі та забираю їх, як сувеніри. А коли я їхатиму звідси, то я їх усіх заберу, як пам’ятку", – говорить Тимофій.Два місяці мешкає у Луцьку. Він разом із мамою приїхав до Луцька із міста Покров Дніпропетровської області. Нині теж освоює ази гончарства.Як і більшість дітей на заняттях хлопчик зробив з глини танк. "Вдома я теж ліпив танки, а ще машину. Мене глина приваблює, бо глина м’яка і я можу трішки відпочити таким чином. Їх присилають із за кордону такі танки. І вони захищають нас", – розповідає Павло.Зі слів Олександра Жаловаги, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, майстеркласи з гончарства відвідали майже сім тисяч людей різного віку.

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