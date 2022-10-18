На Волині горіли два житлові будинки
Сьогодні, 09:30
Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
2 січня до Служби 101 Волинської області надійшло 2 повідомлення про пожежі. Обидві трапилися у селищі Колки – горіли приватні житлові будинки. Потерпілих та жертв немає.
О 21:47 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку на вулиці Полуботка в смт Колки. Першими за викликом прибули працівники місцевої пожежної охорони смт Колки, за ними – рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі. З’ясувалося, що вогонь охопив перекриття, поширився на хатні речі. Горіння ліквідували о 22:24. Внаслідок пожежі, що, імовірно, трапилася через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів, знищене перекриття на незначній площі.
Уже за пів години знову надійшло повідомлення про пожежу у Колках – на вулиці Волинській горів дерев’яний житловий будинок. Тож рятувальники 13 ДПРЧ та працівники МПО смт Колки знову вирушили за сигналом тривоги. Пожежу, що охопила меблі, вікно й частину стіни дерев’янї будівлі, локалізували о 23:45, ліквідували – о 00:16. За попередніми даними, горіння виникло внаслідок короткого замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
2 січня до Служби 101 Волинської області надійшло 2 повідомлення про пожежі. Обидві трапилися у селищі Колки – горіли приватні житлові будинки. Потерпілих та жертв немає.
О 21:47 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку на вулиці Полуботка в смт Колки. Першими за викликом прибули працівники місцевої пожежної охорони смт Колки, за ними – рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі. З’ясувалося, що вогонь охопив перекриття, поширився на хатні речі. Горіння ліквідували о 22:24. Внаслідок пожежі, що, імовірно, трапилася через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів, знищене перекриття на незначній площі.
Уже за пів години знову надійшло повідомлення про пожежу у Колках – на вулиці Волинській горів дерев’яний житловий будинок. Тож рятувальники 13 ДПРЧ та працівники МПО смт Колки знову вирушили за сигналом тривоги. Пожежу, що охопила меблі, вікно й частину стіни дерев’янї будівлі, локалізували о 23:45, ліквідували – о 00:16. За попередніми даними, горіння виникло внаслідок короткого замикання електромережі.
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