На Волині горіли два житлові будинки

Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.2 січня до Служби 101 Волинської області надійшло 2 повідомлення про пожежі. Обидві трапилися у селищі Колки – горіли приватні житлові будинки. Потерпілих та жертв немає.О 21:47 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку на вулиці Полуботка в смт Колки. Першими за викликом прибули працівники місцевої пожежної охорони смт Колки, за ними – рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі. З’ясувалося, що вогонь охопив перекриття, поширився на хатні речі. Горіння ліквідували о 22:24. Внаслідок пожежі, що, імовірно, трапилася через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів, знищене перекриття на незначній площі.Уже за пів години знову надійшло повідомлення про пожежу у Колках – на вулиці Волинській горів дерев’яний житловий будинок. Тож рятувальники 13 ДПРЧ та працівники МПО смт Колки знову вирушили за сигналом тривоги. Пожежу, що охопила меблі, вікно й частину стіни дерев’янї будівлі, локалізували о 23:45, ліквідували – о 00:16. За попередніми даними, горіння виникло внаслідок короткого замикання електромережі.