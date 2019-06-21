У Луцьку розшукують водія, який збив 30-річну пішохідку та втік з місця ДТП

У Луцьку поліцейські розшукують водія, який збив пішохідку та зник з місця ДТП. Пригода трапилася учора, 2 січня, близько 18-ої години, поблизу будинку № 47 по проспекту Відродження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Невідомий, керуючи невстановленим автомобілем, ймовірно, Audi, скоїв наїзд на 30-річну пішохідку, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України."Якщо ви стали свідками або очевидцями вказаної дорожньо-транспортної пригоди, володієте іншою інформацією, що може бути важливою для слідства, просимо зателефонувати за номерами: 0505873388, 0966771101 чи на спецлінію «102»", - наголошують у поліції.