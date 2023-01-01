ЗСУ за минулу добу знищили 750 окупантів, засіб ППО та один гелікоптер





Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати РФ:



▪️ особового складу ‒ близько 108 190 (+750) осіб ліквідовано,

▪️ танків ‒ 3 036 (+5) од,

▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 100 (+7) од,

▪️ артилерійських систем – 2 033 (+6) од,

▪️ РСЗВ – 424 (+1) од,

▪️ засоби ППО ‒ 214 (+1) од,

▪️ літаків – 283 (+0) од,

▪️ гелікоптерів – 270 (+1) од,

▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 839 (+3),

▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0),

▪️ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 735 (+10) од,

▪️ спеціальна техніка ‒ 181 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська Федерація втратила у війні проти України минулої доби близько 750 військовослужбовців.Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.▪️ особового складу ‒ близько 108 190 (+750) осіб ліквідовано,▪️ танків ‒ 3 036 (+5) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 100 (+7) од,▪️ артилерійських систем – 2 033 (+6) од,▪️ РСЗВ – 424 (+1) од,▪️ засоби ППО ‒ 214 (+1) од,▪️ літаків – 283 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 270 (+1) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 839 (+3),▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0),▪️ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 735 (+10) од,▪️ спеціальна техніка ‒ 181 (+0).Дані уточнюються.

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