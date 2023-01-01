ЗСУ за минулу добу знищили 750 окупантів, засіб ППО та один гелікоптер
Сьогодні, 09:15
Російська Федерація втратила у війні проти України минулої доби близько 750 військовослужбовців.
Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
▪️ особового складу ‒ близько 108 190 (+750) осіб ліквідовано,
▪️ танків ‒ 3 036 (+5) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 100 (+7) од,
▪️ артилерійських систем – 2 033 (+6) од,
▪️ РСЗВ – 424 (+1) од,
▪️ засоби ППО ‒ 214 (+1) од,
▪️ літаків – 283 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 270 (+1) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 839 (+3),
▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0),
▪️ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 735 (+10) од,
▪️ спеціальна техніка ‒ 181 (+0).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
▪️ особового складу ‒ близько 108 190 (+750) осіб ліквідовано,
▪️ танків ‒ 3 036 (+5) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 100 (+7) од,
▪️ артилерійських систем – 2 033 (+6) од,
▪️ РСЗВ – 424 (+1) од,
▪️ засоби ППО ‒ 214 (+1) од,
▪️ літаків – 283 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 270 (+1) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 839 (+3),
▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0),
▪️ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 735 (+10) од,
▪️ спеціальна техніка ‒ 181 (+0).
Дані уточнюються.
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