ЗСУ за минулу добу знищили 750 окупантів, засіб ППО та один гелікоптер

ЗСУ за минулу добу знищили 750 окупантів, засіб ППО та один гелікоптер
Російська Федерація втратила у війні проти України минулої доби близько 750 військовослужбовців.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

▪️ особового складу ‒ близько 108 190 (+750) осіб ліквідовано,
▪️ танків ‒ 3 036 (+5) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 100 (+7) од,
▪️ артилерійських систем – 2 033 (+6) од,
▪️ РСЗВ – 424 (+1) од,
▪️ засоби ППО ‒ 214 (+1) од,
▪️ літаків – 283 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 270 (+1) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 839 (+3),
▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0),
▪️ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 735 (+10) од,
▪️ спеціальна техніка ‒ 181 (+0).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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